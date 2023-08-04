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Виплати "на оздоровлення" військовим: хто має право та які суми

4 серпня 2023 05:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати на оздоровлення військовим — хто має право та які суми
Військові ЗСУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні після повномасштабного російського вторгнення тисячі громадян призвали до армії для захисту Батьківщини. З огляду на це, стало більш актуальним питання соціального забезпечення військовослужбовців.

Про те, які зараз передбачені виплати військовим "на оздоровлення", прописано у відповідному наказі Міністерства оборони України.

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"Оздоровчі" виплати військовослужбовцям

Отримання грошової допомоги на "оздоровлення" регулює закон "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України". Згідно з ним, кожен, хто служить у Збройних силах України, має право на оздоровчі виплати. Також військовим у таких випадках надається відпустка терміном до 30 календарних днів на рік.

В оздоровчу виплату входить:

  • посадовий оклад;
  • доплати за вислугу років (якщо є);
  • оклад за званням;
  • щомісячний вид додаткового забезпечення, що надається військовим відповідно до посад.

Такі виплати можуть становити 20,1 тис.- 25 тис. грн залежно від посади військового.

Як отримати "оздоровчі" виплати

Для отримання оздоровчих виплат, військовослужбовці повинні написати:

  • рапорт на ім'я свого командира із проханням надати відповідну відпустку;
  • заяву на отримання оздоровчої грошової виплати.

Грошову допомогу на оздоровлення надають військовим, які зараз перебувають не на строковій службі, а тим, хто здобув право на щорічну основну відпустку. Допомога на оздоровлення, як правило, дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

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