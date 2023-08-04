Выплаты на оздоровление военным - кто имеет право и какие суммы

Военные ВСУ. Фото: google.com

В Украине после полномасштабного российского вторжения тысячи граждан призвали армию для защиты Родины. Учитывая это, стал более актуален вопрос социального обеспечения военнослужащих.

О том, какие сейчас предусмотрены выплаты военным на оздоровление, прописано в соответствующем приказе Министерства обороны Украины.

Читайте также:

"Оздоровительные" выплаты военнослужащим

Получение денежной помощи на "оздоровление" регулирует закон "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины". Согласно ему, каждый, кто служит в Вооруженных силах Украины, имеет право на оздоровительные выплаты. Также военным в таких случаях предоставляется отпуск на срок до 30 календарных дней в году.

В оздоровительную выплату входит:

должностной оклад;

доплаты за выслугу лет (если есть);

оклад по званию;

ежемесячный вид дополнительного обеспечения, предоставляемый военным в соответствии с должностями.

Такие выплаты могут составлять 20,1 тыс. —ь25 тыс. грн в зависимости от должности военного.

Как получить "оздоровительные" выплаты

Для получения оздоровительных выплат военнослужащие должны написать:

рапорт на имя своего командира с просьбой предоставить соответствующий отпуск;

заявление на получение оздоровительной денежной выплаты.

Денежную помощь на оздоровление оказывают военным, которые сейчас находятся не на срочной службе, а тем, кто получил право на ежегодный отпуск. Пособие на оздоровление, как правило, равно месячному денежному обеспечению военного.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.