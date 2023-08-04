Выплаты "на оздоровление" военным: кто имеет право и какие суммы
В Украине после полномасштабного российского вторжения тысячи граждан призвали армию для защиты Родины. Учитывая это, стал более актуален вопрос социального обеспечения военнослужащих.
О том, какие сейчас предусмотрены выплаты военным на оздоровление, прописано в соответствующем приказе Министерства обороны Украины.
"Оздоровительные" выплаты военнослужащим
Получение денежной помощи на "оздоровление" регулирует закон "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины". Согласно ему, каждый, кто служит в Вооруженных силах Украины, имеет право на оздоровительные выплаты. Также военным в таких случаях предоставляется отпуск на срок до 30 календарных дней в году.
В оздоровительную выплату входит:
- должностной оклад;
- доплаты за выслугу лет (если есть);
- оклад по званию;
- ежемесячный вид дополнительного обеспечения, предоставляемый военным в соответствии с должностями.
Такие выплаты могут составлять 20,1 тыс. —ь25 тыс. грн в зависимости от должности военного.
Как получить "оздоровительные" выплаты
Для получения оздоровительных выплат военнослужащие должны написать:
- рапорт на имя своего командира с просьбой предоставить соответствующий отпуск;
- заявление на получение оздоровительной денежной выплаты.
Денежную помощь на оздоровление оказывают военным, которые сейчас находятся не на срочной службе, а тем, кто получил право на ежегодный отпуск. Пособие на оздоровление, как правило, равно месячному денежному обеспечению военного.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.
Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.