Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Выплаты "на оздоровление" военным: кто имеет право и какие суммы arrow

Выплаты "на оздоровление" военным: кто имеет право и какие суммы

4 августа 2023 05:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты на оздоровление военным - кто имеет право и какие суммы
Военные ВСУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине после полномасштабного российского вторжения тысячи граждан призвали армию для защиты Родины. Учитывая это, стал более актуален вопрос социального обеспечения военнослужащих.

О том, какие сейчас предусмотрены выплаты военным на оздоровление, прописано в соответствующем приказе Министерства обороны Украины.

Читайте также:

"Оздоровительные" выплаты военнослужащим

Получение денежной помощи на "оздоровление" регулирует закон "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины". Согласно ему, каждый, кто служит в Вооруженных силах Украины, имеет право на оздоровительные выплаты. Также военным в таких случаях предоставляется отпуск на срок до 30 календарных дней в году.

В оздоровительную выплату входит:

  • должностной оклад;
  • доплаты за выслугу лет (если есть);
  • оклад по званию;
  • ежемесячный вид дополнительного обеспечения, предоставляемый военным в соответствии с должностями.

Такие выплаты могут составлять 20,1 тыс. —ь25 тыс. грн в зависимости от должности военного.

Как получить "оздоровительные" выплаты

Для получения оздоровительных выплат военнослужащие должны написать:

  • рапорт на имя своего командира с просьбой предоставить соответствующий отпуск;
  • заявление на получение оздоровительной денежной выплаты.

Денежную помощь на оздоровление оказывают военным, которые сейчас находятся не на срочной службе, а тем, кто получил право на ежегодный отпуск. Пособие на оздоровление, как правило, равно месячному денежному обеспечению военного.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз