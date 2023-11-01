В Україні введуть новий податок на землю — що відомо

Гривні в землі. Фото: Управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації

Кабінет Міністрів України на засіданні 27 жовтня схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком". Новий податок на землю передбачає встановлення ставки на землі природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1%, від їх грошової оцінки.

Про це сказав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Agronews.

Читайте також:

Новий податок на землю

"Схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком", — зазначив Тарас Мельничук.

Представник уряду вказав, що законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України і встановити ставки земельного податку на земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

Посадовець додав, що земельний податок мають сплачувати власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі — фізичні та юридичні особи. За його словами, органи місцевого самоврядування самостійно встанoвлюють ставки плати за землю тa пільги щодо земельного податку, який сплачується на відповідній території.

Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила закон, відповідно до якого в Україні тимчасово на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, а також за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Податкового комітету щодо спеціального режиму оподаткування доходів. Експерти розповіли, як вплине на ціни та роботу водіїв райдхейлінгових сервісів та кур'єрів така ініціатива.

Крім того, Міністерство фінансів України зазначає, що запровадження в Україні податкового спецрежиму для неофіційно зайнятих осіб може призвести до дублювання видів діяльності, дозволених на спрощеній системі оподаткування, платників першої та другої групи, які надають побутові послуги населенню.