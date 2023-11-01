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В Украине введут новый налог на землю — что известно

1 ноября 2023 00:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине введут новый налог на землю — что известно
Гривна в земле. Фото: Управление агропромышленного развития Волынской облгосадминистрации
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Кабинет Министров Украины на заседании 27 октября одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении земель природно-заповедного фонда земельным налогом". Новый налог на землю предусматривает установление ставки на земли природно-заповедного фонда в размере, не превышающем 0,1%, от их денежной оценки.

Об этом сказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Agronews.

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Новый налог на землю

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом" , — отметил Тарас Мельничук.

Представитель правительства указал, что законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить ставки земельного налога на земельные участки, принадлежащие к землям природно-заповедного фонда, в размере, не превышающем 0,1% от их нормативной денежной оценки.

Чиновник добавил, что земельный налог должны платить владельцы земельных участков (паев) и постоянные землепользователи — физические и юридические лица. По его словам, органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, уплачиваемому на соответствующей территории.

Верховная Рада 15 марта 2022 года приняла закон, согласно которому в Украине временно на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, военное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю и земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, а также за земельные участки, определенные областными военными администрациями как замусоренные взрывоопасными предметами и/или имеющие фортификационные сооружения.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Налоговый комитет по специальному режиму налогообложения доходов. Эксперты рассказали, как повлияет на цены и работу водителей райдхейлинговых сервисов и курьеров такая инициатива.

Кроме того, Министерство финансов Украины отмечает, что введение в Украине налогового спецрежима для неофициально занятых может привести к дублированию видов деятельности, разрешенных на упрощенной системе налогообложения, плательщиков первой и второй группы, предоставляющих бытовые услуги населению.

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