Військовий ПДФО перенаправлять на виробництво дронів та зброї — ухвалено закон

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна Рада вирішила долю податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) із зарплат військовослужбовців — його перенаправлять із місцевих бюджетів до державного бюджету. Таким чином кошти будуть спрямовані на оборонну сферу.

Про це йдеться у повідомленнях народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.

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Детальніше про законопроєкт

Як зазначається, за відповідний проєкт закону №10037 проголосували під час другого читання 253 депутати.

Відповідно до документа, з 1 жовтня по 31 грудня поточного року військове ПДФО має бути спрямоване у державну казну в такій пропорції: 50% на 50%:

13 млрд грн — для Держспецзв'язку на дрони;

13 млрд — для Міноборони на закупівлю артсистем.

Як пише Железняк, з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, військове ПДФО буде розподілене таким чином:

45% — для Держспецзв'язку на безпілотники (прогноз 43+ млрд гривень);

45% — для Мінстратегпрому на виробництво снарядів та зброї (43+ млрд гривень);

10% — розпорядникам сфери безпеки і оборони на автоматичний розподіл між військовими частинами пропорційно згідно зі сплаченим ПДФО (близько 10 млрд гривень).

"Ціна питання в цьому і наступному році для загального Бюджету від законопроєкту №10037 становить: 214,7 млрд грн… на військові видатки", — повідомив нардеп.

Як зазначали раніше в уряді, за час повномасштабної війни доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО зросли у вісім разів. За цей рік прогнозована сума сягне понад 96 млрд грн. Тоді як до війни було близько 12 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів.

Також ми писали, що Державна податкова служба (ДПС) склала рейтинг країн, де українці найчастіше ховають доходи. В основному багатії обирають п'ять точок на карті у питанні приховування доходів від оподаткування.