Ярослав Железняк пояснив, куди підуть податки з зарплат військових

Ярослав Железняк. Фото: goloszmin.org

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв’ю для Новини.LIVE розказав про намір Верховної Ради відібрати у регіонів частину доходів — у вигляді податків на зарплати військових.

Норма щодо перенаправлення коштів від податків на зарплату військових з регіональних бюджетів до центрального державного бюджета закладена в в законопроекті №10037. В документі, зокрема, пропонуються відповідні зміни до Бюджетного кодексу в рамках підготовки бюджету на 2024 рік.

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Куди саме підуть кошти військових

На думку депутата, в умовах війни буде справедливо, якщо згадані кошти підуть в центральний бюджет.

"Окреме питання — куди ці гроші направляються. Якщо ми забираємо в центральний бюджет ПДФО з зарплат військових, то напевно ці кошти мають іти в Міноборони, на зарплати військовим. А що таке Держспецзв’язку і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості? Наскільки вони здатні забезпечити прозоре освоєння цих грошей", — задається питанням співрозмовник Новини.LIVE.

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Железняк уточнює, що законопроект №10037 передбачає перенаправлення коштів саме згаданим держорганам.

Наразі, зазначає він, у парламенті було лише перше читання документа. В нього ще вноситимуться зміни.

Куди в результаті підуть кошти від податку на доходи фізосіб з зарплат військових в регіонах, стане зрозумілим, коли документ проголосують у другому читанні.

"Попереднє голосування показує, що голоси на це будуть", — каже депутат.

За його словами, мова йде про 70-90 млрд гривень додаткових надходжень в центральний бюджет на рік. Це залежатиме від того, скільки грошей виділять на зарплати військовим.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

Напередодні в Уряді назвали ключові пріоритети бюджету-2024.

Головним напрямком витрат бюджету на наступний рік, як і 2023-го, стане сфера безпеки та оборони.

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Другим важливим пріоритетом стануть заробітні плати працівників бюджетної сфери та соціальні виплати. Передусім, йдеться про лікарів, педагогів.

Зокрема, у планах наступного року — двоетапне підвищення мінімальної заробітної платні в країні. Також закладуть кошти на індексацію пенсійних виплат, на фінансування житлових субсидій, на допомогу внутрішньо переміщеним особам та на інші виплати.

Третім важливим акцентом у державному бюджеті стане відновлення українських міст, зруйнованих внаслідок російської агресії. В уряді наголошують на важливості продовження та завершення проєктів відновлення, які вже стартували. Також мають намір почати нові.

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Про те, як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво, ви можете почитати в інтерв’ю з депутатом Железняком.

