Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Депутат Железняк объяснил, куда пойдут налоги с зарплат военных arrow

Депутат Железняк объяснил, куда пойдут налоги с зарплат военных

28 сентября 2023 07:31
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Ярослав Железняк объяснил, куда пойдут налоги с зарплат военных
Ярослав Железняк. Фото: goloszmin.org
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Народный депутат, замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью для Новини.LIVE рассказал о намерении Верховной Рады отобрать у регионов часть доходов — в виде налогов на зарплаты военных.

Норма относительно перенаправления средств от налогов на зарплату военных из региональных бюджетов в центральный государственный бюджет заложена в законопроекте №10037. В документе, в частности, предлагаются соответствующие изменения в Бюджетный кодекс в рамках подготовки бюджета на 2024 год.

Читайте также:

Куда пойдут средства военных

По мнению депутата, в условиях войны будет справедливо, если эти средства пойдут в центральный бюджет.

"Отдельный вопрос — куда именно эти деньги направляются. Если мы забираем в центральный бюджет НДФЛ с зарплат военных, то наверняка эти средства должны идти в Минобороны, на зарплаты военным. А что такое Госспецсвязи и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности? Насколько они способны обеспечить прозрачное освоение этих денег", — задается вопросом собеседник Новини.LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет на 2024 год. Сколько денег предусмотрено на сектор безопасности и обороны

Железняк уточняет, что законопроект №10037 предусматривает перенаправление средств именно упомянутым госорганам.

Пока, отмечает он, в парламенте было только первое чтение документа. В него еще будут вноситься изменения.

Куда в результате пойдут средства от налога на доходы физлиц с зарплат военных в регионах, станет понятно, когда документ проголосуют во втором чтении.

"Предварительное голосование показывает, что голоса на это будут", — говорит депутат.

По его словам, речь идет о 70-90 млрд гривен дополнительных поступлений в центральный бюджет в год. Это зависит от того, сколько денег выделят на зарплаты военным.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10 000.

Накануне в правительстве назвали ключевые приоритеты бюджета-2024.

Главным направлением расходов бюджета на следующий год, как и в 2023 году, станет сфера безопасности и обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет на 2024 год. Откуда государство будет брать деньги

Вторым важным приоритетом станут заработные платы работников бюджетной сферы и социальные выплаты. Прежде всего речь идет о врачах и педагогах.

В частности, в планах на следующий год — двухэтапное повышение минимальной заработной платы в стране. Также заложат средства на индексацию пенсионных выплат, финансирование жилищных субсидий, помощь внутренне перемещенным лицам и другие выплаты.

Третьим важным акцентом в государственном бюджете станет восстановление украинских городов, разрушенных из-за российской агрессии. В правительстве отмечают важность продолжения и завершения уже стартовавших проектов восстановления. Также намерены начать новые.
--------
О том, как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство, вы можете почитать в интервью с депутатом Железняком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз