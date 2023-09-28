Ярослав Железняк объяснил, куда пойдут налоги с зарплат военных

Ярослав Железняк. Фото: goloszmin.org

Народный депутат, замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью для Новини.LIVE рассказал о намерении Верховной Рады отобрать у регионов часть доходов — в виде налогов на зарплаты военных.

Норма относительно перенаправления средств от налогов на зарплату военных из региональных бюджетов в центральный государственный бюджет заложена в законопроекте №10037. В документе, в частности, предлагаются соответствующие изменения в Бюджетный кодекс в рамках подготовки бюджета на 2024 год.

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Куда пойдут средства военных

По мнению депутата, в условиях войны будет справедливо, если эти средства пойдут в центральный бюджет.

"Отдельный вопрос — куда именно эти деньги направляются. Если мы забираем в центральный бюджет НДФЛ с зарплат военных, то наверняка эти средства должны идти в Минобороны, на зарплаты военным. А что такое Госспецсвязи и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности? Насколько они способны обеспечить прозрачное освоение этих денег", — задается вопросом собеседник Новини.LIVE.

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Железняк уточняет, что законопроект №10037 предусматривает перенаправление средств именно упомянутым госорганам.

Пока, отмечает он, в парламенте было только первое чтение документа. В него еще будут вноситься изменения.

Куда в результате пойдут средства от налога на доходы физлиц с зарплат военных в регионах, станет понятно, когда документ проголосуют во втором чтении.

"Предварительное голосование показывает, что голоса на это будут", — говорит депутат.

По его словам, речь идет о 70-90 млрд гривен дополнительных поступлений в центральный бюджет в год. Это зависит от того, сколько денег выделят на зарплаты военным.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10 000.

Накануне в правительстве назвали ключевые приоритеты бюджета-2024.

Главным направлением расходов бюджета на следующий год, как и в 2023 году, станет сфера безопасности и обороны.

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Вторым важным приоритетом станут заработные платы работников бюджетной сферы и социальные выплаты. Прежде всего речь идет о врачах и педагогах.

В частности, в планах на следующий год — двухэтапное повышение минимальной заработной платы в стране. Также заложат средства на индексацию пенсионных выплат, финансирование жилищных субсидий, помощь внутренне перемещенным лицам и другие выплаты.

Третьим важным акцентом в государственном бюджете станет восстановление украинских городов, разрушенных из-за российской агрессии. В правительстве отмечают важность продолжения и завершения уже стартовавших проектов восстановления. Также намерены начать новые.

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О том, как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство, вы можете почитать в интервью с депутатом Железняком.