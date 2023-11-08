Военный НДФЛ будет перенаправлен на производство дронов и оружия — принят закон

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Верховная Рада решила судьбу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплат военнослужащих — его перенаправят из местных бюджетов в государственный бюджет. Таким образом, средства будут направлены на оборонную сферу.

Об этом говорится в сообщениях народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

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Как отмечается, за соответствующий проект закона №10037 проголосовали во время второго чтения 253 депутата.

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря текущего года военное НДФЛ должно быть направлено в государственную казну в следующей пропорции: 50% на 50%:

13 млрд грн — для Госспецсвязи на дроны;

13 млрд — для Минобороны на закупку артсистем.

Как пишет Железняк, с 1 января и до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, военное НДФЛ будет распределено следующим образом:

45% — для Госспецсвязи на беспилотники (прогноз 43+ млрд гривен);

45% — для Минстратегпрома на производство снарядов и оружия (43+ млрд гривен);

10% — распорядителям сферы безопасности и обороны на автоматическое распределение между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ (около 10 млрд гривен).

"Цена вопроса в этом и следующем году для общего Бюджета от законопроекта №10037 составляет: 214,7 млрд грн… на военные расходы", — сообщил нардеп.

Как отмечали ранее в правительстве, за время полномасштабной войны доходы местных бюджетов от военного НДФЛ выросли в восемь раз. За этот год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн. Тогда как до войны было около 12 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет Министров.

Также мы писали, что Государственная налоговая служба (ГНС) составила рейтинг стран, где украинцы чаще всего скрывают доходы. В основном богачи выбирают пять точек на карте в вопросе сокрытия доходов от налогообложения.