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ТОП-5 країн, де українці приховують доходи

10 жовтня 2023 10:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Доходи українців — рейтинг країн, де багатії ховають гроші
Пачки американських купюр. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна податкова служба (ДПС) склала рейтинг країн, де українці найчастіше ховають доходи. В основному багатії обирають п'ять точок на карті у питанні приховування доходів від оподаткування.

Про це інформує пресслужба ДПС.

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ТОП-5 країн, де українці приховують доходи

За інформацією Державної податкової служби, найчастіше доводиться звертатися із запитами про обмін фінансовими даними до: Кіпру, Швейцарії, Британії, Німеччини та Люксембургу.

Так, в основному більшість спецзапитів про отримання податкової інформації скеровували до компетентних органів:

  • Республіки Кіпр — 32%;
  • Швейцарії — 18%;
  • Британії — 9%;
  • Німеччини — 7%;
  • Люксембургу — 7%;
  • Нідерландів — 5%;
  • Італії — 5%;
  • Іспанії — 5%;
  • інших країн — 12 %.

 

податки
Джерело: ДПС

Податківці зазначають, що обмін фінансовою інформацією зараз охоплює перевіркою питання, які довго лишалися поза контролем.

"Обмін податковою інформацією з компетентними органами зарубіжних країн, який не припиняється навіть у період воєнного стану, є особливо важливим та дієвим інструментом захисту економічних інтересів нашої держави при відпрацюванні питань з трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування", — йдеться в повідомленні.

Отримані від іноземних органів дані використовують під час:

  • формування доказової бази;
  • документування порушень;
  • підтримки позиції податківців під час судових скарг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати на швидкі рішення щодо конфіскації активів Центробанку Росії та коштів російських олігархів. Також озвучив, які саме рішення можуть ухвалити у Європейському Союзі (ЄС).

Також ми писали, що в Україні президент Володимир Зеленський узаконив зміни у податковому законодавстві. Йдеться про підписання законопроєкту №8401.

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