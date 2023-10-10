Доходы украинцев — рейтинг стран, где богачи прячут деньги

ТОП-5 стран, где украинцы скрывают доходы
Государственная налоговая служба (ГНС) составила рейтинг стран, где украинцы чаще всего скрывают доходы. В основном богачи выбирают пять точек на карте в вопросе сокрытия доходов от налогообложения.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
ТОП-5 стран, где украинцы скрывают доходы
По информации Государственной налоговой службы, чаще всего приходится обращаться с запросами об обмене финансовыми данными к Кипру, Швейцарии, Британии, Германии и Люксембургу.
Так, в основном большинство спецзапросов о получении налоговой информации направлялось в компетентные органы:
- Республики Кипр — 32%;
- Швейцарии — 18%;
- Британии — 9%;
- Германии — 7%;
- Люксембурга — 7%;
- Нидерландов — 5%;
- Италии — 5%;
- Испании — 5%;
- других стран — 12%.
Налоговики отмечают, что обмен финансовой информацией сейчас охватывает проверкой те вопросы, которые долго оставались вне контроля.
"Обмен налоговой информацией с компетентными органами зарубежных стран, который не прекращается даже в период военного положения, является особенно важным и действенным инструментом защиты экономических интересов нашего государства при отработке вопросов трансфертного ценообразования и международного налогообложения", — говорится в сообщении.
Полученные от иностранных органов данные используются во время:
- формирования доказательной базы;
- документирования нарушений;
- поддержки позиции налоговиков в ходе судебных жалоб.
Что еще стоит знать
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать скорых решений по конфискации активов Центробанка России и средств российских олигархов. Также озвучил, какие решения могут быть приняты в Европейском Союзе (ЕС).
Также мы писали, что в Украине президент Владимир Зеленский узаконил изменения в налоговом законодательстве. Речь идет о подписании законопроекта №8401.