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ТОП-5 стран, где украинцы скрывают доходы

10 октября 2023 10:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доходы украинцев — рейтинг стран, где богачи прячут деньги
Пачки американских купюр. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная налоговая служба (ГНС) составила рейтинг стран, где украинцы чаще всего скрывают доходы. В основном богачи выбирают пять точек на карте в вопросе сокрытия доходов от налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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ТОП-5 стран, где украинцы скрывают доходы

По информации Государственной налоговой службы, чаще всего приходится обращаться с запросами об обмене финансовыми данными к Кипру, Швейцарии, Британии, Германии и Люксембургу.

Так, в основном большинство спецзапросов о получении налоговой информации направлялось в компетентные органы:

  • Республики Кипр — 32%;
  • Швейцарии — 18%;
  • Британии — 9%;
  • Германии — 7%;
  • Люксембурга — 7%;
  • Нидерландов — 5%;
  • Италии — 5%;
  • Испании — 5%;
  • других стран — 12%.

 

налоги
Источник: ГНС

Налоговики отмечают, что обмен финансовой информацией сейчас охватывает проверкой те вопросы, которые долго оставались вне контроля.

"Обмен налоговой информацией с компетентными органами зарубежных стран, который не прекращается даже в период военного положения, является особенно важным и действенным инструментом защиты экономических интересов нашего государства при отработке вопросов трансфертного ценообразования и международного налогообложения", — говорится в сообщении.

Полученные от иностранных органов данные используются во время:

  • формирования доказательной базы;
  • документирования нарушений;
  • поддержки позиции налоговиков в ходе судебных жалоб.

Что еще стоит знать

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать скорых решений по конфискации активов Центробанка России и средств российских олигархов. Также озвучил, какие решения могут быть приняты в Европейском Союзе (ЕС).

Также мы писали, что в Украине президент Владимир Зеленский узаконил изменения в налоговом законодательстве. Речь идет о подписании законопроекта №8401.

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