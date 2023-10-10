Доходы украинцев — рейтинг стран, где богачи прячут деньги

Пачки американских купюр. Фото: Unplush

Государственная налоговая служба (ГНС) составила рейтинг стран, где украинцы чаще всего скрывают доходы. В основном богачи выбирают пять точек на карте в вопросе сокрытия доходов от налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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По информации Государственной налоговой службы, чаще всего приходится обращаться с запросами об обмене финансовыми данными к Кипру, Швейцарии, Британии, Германии и Люксембургу.

Так, в основном большинство спецзапросов о получении налоговой информации направлялось в компетентные органы:

Республики Кипр — 32%;

Швейцарии — 18%;

Британии — 9%;

Германии — 7%;

Люксембурга — 7%;

Нидерландов — 5%;

Италии — 5%;

Испании — 5%;

других стран — 12%.

Источник: ГНС

Налоговики отмечают, что обмен финансовой информацией сейчас охватывает проверкой те вопросы, которые долго оставались вне контроля.

"Обмен налоговой информацией с компетентными органами зарубежных стран, который не прекращается даже в период военного положения, является особенно важным и действенным инструментом защиты экономических интересов нашего государства при отработке вопросов трансфертного ценообразования и международного налогообложения", — говорится в сообщении.

Полученные от иностранных органов данные используются во время:

формирования доказательной базы;

документирования нарушений;

поддержки позиции налоговиков в ходе судебных жалоб.

Что еще стоит знать

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать скорых решений по конфискации активов Центробанка России и средств российских олигархов. Также озвучил, какие решения могут быть приняты в Европейском Союзе (ЕС).

Также мы писали, что в Украине президент Владимир Зеленский узаконил изменения в налоговом законодательстве. Речь идет о подписании законопроекта №8401.