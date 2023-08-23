Вклади у банках зростають — скільки грошей зберігають українці на рахунках

Українці несуть гроші у банки: як змінилась сума вкладів у серпні
В Україні зростають суми вкладів громадян у банках. Зокрема, протягом липня 2023 року загальний обсяг збільшився на 12,1 млрд гривень.
Такі дані наводить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Як змінилися суми вкладів у банках
Згідно з даними Фонду, станом на початок серпня загальна сума вкладів фізосіб (зокрема, фізосіб-підприємців) у банках-учасниках сягнула 1 109,8 млрд гривень, що на 1,1% більше проти показника на початок липня. Тоді сума становила 1 097,7 млрд гривень.
Із цієї суми вкладів фізосіб:
- 714 млрд грн — вклади у нацвалюті;
- 395,8 млрд грн — вклади в іноземній валюті.
Варто зауважити, що в липні вклади у гривні становили 701,1 млрд грн, а в іноземній валюті — 396,6 млрд гривень в еквіваленті.
Зокрема, частка ФОПів з-поміж вкладників становить 3,1%, а обсяг вкладів — 136,4 млрд грн, тобто 12,3% від загального обсягу.
У січні-липні 2023 року сума вкладів фізосіб у фінустановах зросла на 58,3 млрд гривень, тобто на 5,5%, з 1 051,5 млрд гривень до 1 109,8 млрд гривень.
Вклади фізосіб-підприємців підпадають під гарантії з 1 січня 2017 року, нагадали у Фонді.
Які зараз ставки за депозитами
За даними Нацбанку, у липні 2023 року українські банки запропонували громадянам привабливі ставки за депозитами у гривні. При цьому депозитні ставки активно зростають для національної валюти протягом року.
Фінустанови продовжують підвищувати ставки, щоб було вигідніше вкладати у нацвалюті. Зокрема, лише у липні середню ставку підвищили на 0,7 відсоткового пункту, до 14,9% річних.
На цьому тлі дохідність валютних заощаджень була не такою високою протягом року. Однак в останні місяці зафіксована позитивна динаміка. У середньому у липні ставка підвищилась на 1 відсотковий пункт, до 1,2% річних.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.
Також ми писали, що Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.