Вклади у банках зростають — скільки грошей зберігають українці на рахунках

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини. LIVE

В Україні зростають суми вкладів громадян у банках. Зокрема, протягом липня 2023 року загальний обсяг збільшився на 12,1 млрд гривень.

Такі дані наводить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Як змінилися суми вкладів у банках

Згідно з даними Фонду, станом на початок серпня загальна сума вкладів фізосіб (зокрема, фізосіб-підприємців) у банках-учасниках сягнула 1 109,8 млрд гривень, що на 1,1% більше проти показника на початок липня. Тоді сума становила 1 097,7 млрд гривень.

Із цієї суми вкладів фізосіб:

714 млрд грн — вклади у нацвалюті;

395,8 млрд грн — вклади в іноземній валюті.

Варто зауважити, що в липні вклади у гривні становили 701,1 млрд грн, а в іноземній валюті — 396,6 млрд гривень в еквіваленті.

Зокрема, частка ФОПів з-поміж вкладників становить 3,1%, а обсяг вкладів — 136,4 млрд грн, тобто 12,3% від загального обсягу.

У січні-липні 2023 року сума вкладів фізосіб у фінустановах зросла на 58,3 млрд гривень, тобто на 5,5%, з 1 051,5 млрд гривень до 1 109,8 млрд гривень.

Вклади фізосіб-підприємців підпадають під гарантії з 1 січня 2017 року, нагадали у Фонді.

Які зараз ставки за депозитами

За даними Нацбанку, у липні 2023 року українські банки запропонували громадянам привабливі ставки за депозитами у гривні. При цьому депозитні ставки активно зростають для національної валюти протягом року.

Фінустанови продовжують підвищувати ставки, щоб було вигідніше вкладати у нацвалюті. Зокрема, лише у липні середню ставку підвищили на 0,7 відсоткового пункту, до 14,9% річних.

На цьому тлі дохідність валютних заощаджень була не такою високою протягом року. Однак в останні місяці зафіксована позитивна динаміка. У середньому у липні ставка підвищилась на 1 відсотковий пункт, до 1,2% річних.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Також ми писали, що Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.