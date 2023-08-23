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Украинцы несут деньги в банки: как изменилась сумма вкладов в августе

23 августа 2023 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Вклады в банках растут — сколько денег хранят украинцы на счетах
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине увеличиваются суммы вкладов граждан в банках. В частности, за июль 2023 года общий объем увеличился на 12,1 млрд гривен.

Такие данные приводит Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Как изменились суммы вкладов в банках

Согласно данным Фонда, на начало августа общая сумма вкладов физлиц (в частности, физлиц-предпринимателей) в банках-участниках достигла 1 109,8 млрд гривен, что на 1,1% больше против показателя на начало июля. Тогда сумма составила 1097,7 млрд гривен.

Из этой суммы вкладов физлиц:

  • 714 млрд грн — вклады в нацвалюте;
  • 395,8 млрд грн — вклады в иностранной валюте.

Следует отметить, что в июле вклады в гривне составили 701,1 млрд грн, а в иностранной валюте — 396,6 млрд гривен в эквиваленте.

В частности, доля ФЛП среди вкладчиков составляет 3,1%, а объем вкладов — 136,4 млрд грн, то есть 12,3% от общего объема.

В январе-июле 2023 года сумма вкладов физлиц в финучреждениях выросла на 58,3 млрд гривен, то есть на 5,5%, с 1 051,5 млрд гривен до 1 109,8 млрд гривен.

Вклады физлиц-предпринимателей подпадают под гарантии с 1 января 2017 года, напомнили в Фонде.

Какие сейчас ставки по депозитам

По данным Нацбанка, в июле 2023 года украинские банки предложили гражданам привлекательные ставки по депозитам в гривне. При этом депозитные ставки активно растут для национальной валюты в течение года.

Финучреждения продолжают повышать ставки, чтобы было выгоднее вкладывать в нацвалюте. В частности, только в июле средняя ставка была повышена на 0,7 процентного пункта, до 14,9% годовых.

На этом фоне доходность валютных сбережений была не столь высокой в течение года. Однако в последние месяцы зафиксирована положительная динамика. В среднем в июле ставка повысилась на 1 процентный пункт, до 1,2% годовых.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

Также мы писали, что Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

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