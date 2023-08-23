Вклады в банках растут — сколько денег хранят украинцы на счетах

Украинцы несут деньги в банки: как изменилась сумма вкладов в августе
В Украине увеличиваются суммы вкладов граждан в банках. В частности, за июль 2023 года общий объем увеличился на 12,1 млрд гривен.
Такие данные приводит Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Как изменились суммы вкладов в банках
Согласно данным Фонда, на начало августа общая сумма вкладов физлиц (в частности, физлиц-предпринимателей) в банках-участниках достигла 1 109,8 млрд гривен, что на 1,1% больше против показателя на начало июля. Тогда сумма составила 1097,7 млрд гривен.
Из этой суммы вкладов физлиц:
- 714 млрд грн — вклады в нацвалюте;
- 395,8 млрд грн — вклады в иностранной валюте.
Следует отметить, что в июле вклады в гривне составили 701,1 млрд грн, а в иностранной валюте — 396,6 млрд гривен в эквиваленте.
В частности, доля ФЛП среди вкладчиков составляет 3,1%, а объем вкладов — 136,4 млрд грн, то есть 12,3% от общего объема.
В январе-июле 2023 года сумма вкладов физлиц в финучреждениях выросла на 58,3 млрд гривен, то есть на 5,5%, с 1 051,5 млрд гривен до 1 109,8 млрд гривен.
Вклады физлиц-предпринимателей подпадают под гарантии с 1 января 2017 года, напомнили в Фонде.
Какие сейчас ставки по депозитам
По данным Нацбанка, в июле 2023 года украинские банки предложили гражданам привлекательные ставки по депозитам в гривне. При этом депозитные ставки активно растут для национальной валюты в течение года.
Финучреждения продолжают повышать ставки, чтобы было выгоднее вкладывать в нацвалюте. В частности, только в июле средняя ставка была повышена на 0,7 процентного пункта, до 14,9% годовых.
На этом фоне доходность валютных сбережений была не столь высокой в течение года. Однако в последние месяцы зафиксирована положительная динамика. В среднем в июле ставка повысилась на 1 процентный пункт, до 1,2% годовых.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.
Также мы писали, что Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.