Ціни в Україні можуть значно вирости: що стане причиною

Продукти продовжують дорожчати. Фото: google.com

Найближчими місяцями тенденція сповільнення росту цін може послабитись. Іншими словами, інфляція може пришвидшитись.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE повідомила фінансовий експерт, колишня голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

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Фактори росту ціни

Співрозмовниця Новини.LIVE озвучила низку чинників, які потенційно розганятимуть інфляцію.

По-перше, це підвищення тарифів на електроенергію в червні.

По-друге, це очікуване відновлення довоєнних податків на нафтопродукти, що також збільшить і транспортну складову в собівартості продукції.

По-третє, це негативний вплив ворожого підриву греблі Каховської ГЕС, що, за оцінками фахівців НБУ, додасть 0,3 відсоткового пункту до загального показника інфляції.

"Тому інфляція у другому півріччі 2023 року стабілізується на рівні, що залишатиметься двознаковим, тобто більшим за 10%", — констатує Олена Коробкова.

Фактори стабільності цін

Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в коментарі для Новини.LIVE констатує, що інфляційний сплеск 2022 року визначався у першу чергу адаптацією економіки до нового рівня витрат та впливу девальвації.

Після завершення адаптаційної хвилі на перше місце вийшов чинник обмеженості споживчого попиту через зменшення доходів та виїзд багатьох людей за кордон.

Сповільнюють інфляцію також стабільність валютного курсу гривні та подешевшання пального.

"На цьому тлі разом з традиційними сезонними факторами влітку варто очікувати збереження тренду сповільнення інфляції", — прогнозує вчений.

Але наприкінці серпня – у вересні можна очікувати деякого пожвавлення інфляції, хоча значним воно бути не може через обмеженість доходів та жорстку політику НБУ. Економіка скоріше відреагує сповільненням динаміки, ніж значним зростанням цін.

Нагадаємо, за прогнозом Міністерства економіки, в 2023 році в Україні очікується нижчий тренд споживчої інфляції, ніж спостерігався минулого року.

В Мінекономіки зазначають, що поточний стриманий тренд споживчої інфляції (сім місяців поспіль, за винятком березня 2023 року, темпи зростання цін упродовж місяця не перевищували 1%) визначається сталістю попиту і пропозиції.

За прогнозом міністерства, інфляція в Україні за підсумками 2023 року знизиться до 14,7%.

