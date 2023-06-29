Цены в Украине могут значительно вырасти: что станет причиной

Продукты продолжают дорожать. Фото: google.com

В ближайшие месяцы тенденция замедления роста цен может ослабиться. Другими словами, инфляция может ускориться.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE сообщила финансовый эксперт, экс-глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

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Факторы роста цен

Собеседница Новини.LIVE озвучила ряд факторов, которые будут потенциально разгонять инфляцию.

Во-первых, это повышение тарифов на электроэнергию в июне.

Во-вторых, это ожидаемое возобновление довоенных налогов на нефтепродукты, что также увеличит транспортную составляющую в себестоимости продукции.

В-третьих, это негативное влияние вражеского подрыва плотины Каховской ГЭС, что, по оценкам специалистов НБУ, прибавит 0,3 процентных пункта к общему показателю инфляции.

"Поэтому инфляция во втором полугодии 2023 года стабилизируется на уровне, который будет оставаться двузначным, то есть больше 10%", — констатирует Елена Коробкова.

Факторы стабильности цен

Доктор экономических наук, замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в комментарии для Новини.Live констатирует, что инфляционный всплеск 2022 года определялся в первую очередь адаптацией экономики к новому уровню затрат и влиянию девальвации.

После завершения адаптационной волны на первое место вышел фактор ограниченности потребительского спроса из-за уменьшения доходов и выезда многих людей за границу.

Замедляют инфляцию также стабильность валютного курса гривни и снижение стоимости топлива.

"На этом фоне вместе с традиционными сезонными факторами летом следует ожидать сохранения тренда замедления инфляции", — прогнозирует ученый.

Но в конце августа – в сентябре можно ожидать некоторого оживления инфляции, хотя значительным оно быть не может из-за ограниченности доходов и жесткой политики НБУ. Экономика скорее отреагирует замедлением динамики, чем значительным ростом цен.

Напомним, по прогнозу Министерства экономики в 2023 году в Украине ожидается более низкая потребительская инфляция, чем наблюдалась в прошлом году.

В Минэкономики отмечают, что текущий сдержанный тренд потребительской инфляции (семь месяцев подряд, за исключением марта 2023 года, темпы роста цен за месяц не превышали 1%) определяется постоянством спроса и предложения.

По прогнозу министерства, инфляция в Украине по итогам 2023 года снизится до 14,7%.