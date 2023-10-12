Переселенцям загрожують штрафи — кому доведеться заплатити до 3,5 тис. грн

Порожній гаманець. Фото: Unplush

В Україні на тлі воєнного стану та мобілізації чоловіки-переселенці мусять повідомляти про зміну місця свого проживання Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Якщо цього не зробити, то на них чекають фінансові санкції.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

Читайте також:

Детальніше про штрафи для переселенців

За словами фахівчині, всі чоловіки після переїзду на нове місце зобов'язані одразу ставати на військовий облік, після чого можуть звертатися до центрів соціального захисту для оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

"Щоб не порушувати процедуру і потім не платити адміністративний штраф, варто зробити саме в такій послідовності: спочатку військкомат, потім центр соціального захисту. В цілому можна звернутися спочатку і за довідкою ВПО, але якщо вас зупинять на вулиці для вручення повістки, то виникне питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання", — розповіла юристка.

Якщо громадянин проігнорує таку вимогу, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 1,6 до 3,5 тис. гривень. Кінцевий розмір штрафу у кожному конкретному випадку буде встановлювати воєнком, який має трактувати відповідну норму на власний розсуд.

У разі, якщо особа призовного віку не піде одразу у військкомат, а звернеться тільки до ЦНАП за офіційною довідкою переселенця, їй не відмовлять і оформлять. Однак, якщо вона проживає в іншій місцевості й отримала повістку, то насамперед у військкоматі їй випишуть штраф, додала Катерина Аніщенко.

Допомога переселенцям в Україні

Минулого року навесні, на початку війни, уряд ухвалив рішення про надання виплат допомоги на проживання внутрішнім переселенцям в Україні:

по 2 тис. грн — на дорослих громадян;

по 3 тис. грн — на дітей та осіб з інвалідністю.

У липні поточного року посилили вимоги до призначення виплат ВПО з 1 серпня та з 1 вересня. Так, виплати тепер не продовжують громадянам, які перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль без вагомих причин або повернулися в залишене місце проживання, а також тим, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, чи засудженим за колабораціонізм.

Також з 1 вересня право на отримання матеріальної допомоги втратили переселенці, які купили житло, транспорт або облігації на суму понад 100 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з квітня минулого року в рамках проєкту "Прихисток" українцям виплатили понад 2,2 млрд грн компенсацій. Йдеться про людей, які надають тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО) безкоштовно.

Додамо, в Україні у 2024 році очікується підвищення розміру різних видів державної соціальної допомоги. Це станеться через плановане зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язані різні соцвиплати.