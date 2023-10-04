Допомога від ООН — як і хто може отримати виплати на оренду

Гривневі купюри. Фото: google.com

Українські переселенці можуть оформити фінансову допомогу на оренду житла. Про нові цільові виплати оголосив Благодійний фонд Право на захист за сприяння Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це йдеться у публікації організації у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, цільову допомогу надаватимуть для компенсації фінансових витрат на оренду житла упродовж пів року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у таких регіонах:

Київська область;

Черкаська область;

Кіровоградська область.

Проте право на виплати мають родини переселенців, які ще жодного разу не отримували фінансової міжнародної допомоги. Йдеться про громадян, які перемістилися після 24 лютого минулого року.

Серед критеріїв на отримання виплати:

потрібно проживати у місцях компактного поселення;

готовність переїхати в орендоване житло з подальшим проживанням після завершення періоду виплат;

проживання у місцях компактного поселення, яке згодом розформують;

ризик виселення чи втрати винайманого житла;

наявність одного із критеріїв уразливості.

До критеріїв уразливості належать:

якщо родина з лише одним батьком та дітьми чи особами старше 55 років;

якщо сім'я на чолі з самотньою людиною, якій більше 55 років, котра має одного й більше дітей;

якщо родина має осіб з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

Подати заявку дистанційно неможливо, потрібно звернутись у пункти збору:

Київ та Черкаси — діють мобільні групи. Деталі можна дізнатися за номером: 0 800 750 104;

Кропивницький — вулиця Пашутинська, 31-а, офіс поблизу ЦНАПу.

Серед документів потрібна наявність:

паспорта чи ID-карти, дані про місце та дату народження, адреса реєстрації;

ІПН;

реєстраційного номера ВПО;

свідоцтва про народження дитини;

довідки, що засвідчують категорію уразливості;

зобов'язання використовувати фінансову допомогу за цільовим призначенням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вразливі категорії громадян отримають значно більші суми міжнародної допомоги. Гуманітарні організації планують підвищити розмір виплат на близько 1,4 тис. грн на одну особу.

Також ми писали, що в Україні держава гарантує право на отримання житлової субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для такої категорії громадян є певні особливості в оформленні.