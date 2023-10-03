Грошова допомога у жовтні зросте до 3,6 тис. грн — хто з українців отримає більше

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні вразливі категорії громадян отримають значно більші суми міжнародної допомоги. Гуманітарні організації планують підвищити розмір

виплат на близько 1,4 тис. грн на одну особу.

Про це поінформували в одній з таких міжнародних організацій ADRA.

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Детальніше про виплати від гуманітарних організацій

Як розповіли в організації, українці можуть розраховувати на те, що, починаючи вже з жовтня, обсяги допомоги від гуманітарних організацій дещо збільшаться.

Причиною для перегляду розміру грошової допомоги назвали зростання цін на тлі руйнування Росією української економіки, а також збільшення загальних витрат на життя в країні, зокрема на продукти першої необхідності.

"З 1 жовтня вразливі верстви населення отримуватимуть 3600 грн для кожного члена домогосподарства замість 2200 грн, що раніше виплачувались", — повідомили в ADRA.

Подальші підвищення виплат

В організації зауважили, що гуманітарні організації планують регулярно переглядати розмір фінансової допомоги залежно від ситуації в країні. Так намагатимуться попіклуватися про уразливі верстви, зокрема, щоб населення могло дозволити собі придбати найнеобхідніші речі.

Водночас різні організації мають право встановлювати різний розмір допомоги одночасно. Однак всі погодили переглянути розмір грошових виплат і зобов’язалися зробити все від них залежне, щоб втілити це якомога швидше.

Хто отримає виплати від ADRA

В ADRA Ukraine розповіли, що на фінансову підтримку можуть розраховувати виключно жителі Херсона та області, якщо їхнє житло зазнало пошкоджень через підрив Каховської ГЕС, а також Миколаївської, Донецької та Запорізької областей.

Номери телефонів, де можна проконсультуватися:

+38 067 333 1752 — гаряча лінія Київстару;

+38 093 170 6739 — гаряча лінія Lifecell;

+38 050 615 5750 — гаряча лінія Vodafone.

Більше про допомогу

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи отримують допомогу не лише від України, а й від міжнародних організацій та благодійних фондів. Переселенцям також можуть виплатити компенсацію за житло.

Також ми писали, що в Україні держава гарантує право на отримання житлової субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для такої категорії громадян є певні особливості в оформленні.