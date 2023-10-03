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Помощь в октябре вырастет до 3,6 тыс. грн: кто из украинцев будет получать больше

3 октября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь в октябре вырастет до 3,6 тыс. грн — кто из украинцев получит больше
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине уязвимые категории граждан получат значительно большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.

Об этом проинформировали в одной из таких международных организаций ADRA.

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Детальнее о выплатах от гуманитарных организаций

Как рассказали в организации, украинцы могут рассчитывать, что, начиная уже с октября, объемы помощи от гуманитарных организаций несколько увеличатся.

Причиной пересмотра размера денежной помощи назвали рост цен на фоне разрушения Россией украинской экономики, а также увеличение общих затрат на жизнь в стране, в частности на продукты первой необходимости.

"С 1 октября уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена домохозяйства вместо 2200 грн, которые раньше выплачивались", — сообщили в ADRA.

Дальнейшее повышение выплат

В организации отметили, что гуманитарные организации планируют регулярно пересматривать размер финансовой помощи, в зависимости от ситуации в стране. Так будут стараться позаботиться об уязвимых слоях, в частности, чтобы население могло позволить себе приобрести самые необходимые вещи.

В то же время разные организации имеют право устанавливать разный размер помощи одновременно. Однако все согласовали пересмотреть размер денежных выплат и обязались сделать все от них зависящее, чтобы это состоялось как можно скорее.

Кто получит выплаты от ADRA

В ADRA Ukraine рассказали, что на финансовую поддержку могут рассчитывать исключительно жители Херсона и области, если их жилье получило повреждения из-за подрыва Каховской ГЭС, а также Николаевской, Донецкой и Запорожской областей.

Номера телефонов, где можно проконсультироваться:

  • +38 067 333 1752 — горячая линия Киевстара;
  • +38 093 170 6739 — горячая линия Lifecell;
  • +38 050 615 5750 — горячая линия Vodafone.

Больше о помощи

Напомним, внутри перемещенные лица получают помощь не только от Украины, но и от международных организаций и благотворительных фондов. Переселенцам также могут выплатить компенсацию за жилье.

Также мы писали, что в Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.

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