Виплати ВПО — як не втратити допомогу під час купівлі авто та інших цінностей

Українські переселенці. Фото: google.com

В Україні у вересні 2023 року змінився порядок призначення та продовження виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер деякі категорії переселенців можуть втратити право на виплати.

Про те, в яких випадках людина може втратити допомогу, розповіли юристи "Право на захист".

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Придбання автомобіля

Як повідомляють фахівці, виплати припиняють тим внутрішньо переміщеним особам, які з моменту ухвалення урядової постанови про скасування допомоги купили новий транспорт, рік випуску якого менше п'яти років. Норма не поширюється на авто, придбані волонтерами для потреб оборони країни.

Тому варто звертати увагу на ці два критерії:

рік випуску транспорту;

суб’єкт купівлі автомобіля.

Якщо громадянин самостійно придбав авто, якому не більше п'яти років, з 1 вересня поточного року виплати допомоги ВПО будуть припинені.

Купівля різних цінностей

Також з 1 вересня допомогу припинять тим ВПО, які з моменту ухвалення відповідної постанови:

купили земельну ділянку, квартиру чи будинок на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного або місцевого бюджету);

є депозит у банку на загальну суму понад 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (окрім валюти, отриманої від благодійних організацій чи для оплати медичних, соціальних/освітніх послуг), а також банківські метали на суму більш ніж 100 тис. грн;

є у власності житло, розташоване на територіях, де не має активних бойових дій або які не є окупованими, якщо житло має площу у більш ніж 13,65 м² на одного члена родини.

У разі незгоди громадянин зможе оскаржити таке рішення органу соцзахисту, надавши підтверджувальні документи.

Кому продовжать виплати ВПО

Водночас, уряд постановив, що для всіх переселенців, які отримують допомогу ВПО, з 1 серпня цього року автоматично продовжать виплати ще на пів року, до кінця січня наступного року.

Допомогу продовжать для всіх громадян, які проживають в Україні і мають статус ВПО у сумі:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні є категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців. Відповідно до пункту 13 "Порядку надання допомоги на проживання ВПО", кошти автоматично призначатимуть на весь рік.

Також ми писали, що на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чекають посилені перевірки. Фахівці Національної соціальної сервісної служби можуть здійснювати моніторинг фактичного місця проживання переселенців, які отримують допомогу на проживання.