Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Перевірки ВПО: як переселенцям не залишитись без виплат arrow

Перевірки ВПО: як переселенцям не залишитись без виплат

19 вересня 2023 07:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Перевірки переселенців — як ВПО не залишитись без виплат
Українські переселенці. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким держава надає матеріальну фінансову допомогу. Експерти дали поради, як переселенцям не втратити виплати.

Про це розповідають фахівці у Telegram-каналі "Ти ж юрист".

Читайте також:

Перевірки місць проживання ВПО

Експерти нагадують, що перевірки здійснюють представники Національної соціальної сервісної служби. Перевірка фактичного місця проживання ВПО, які отримують фіндопомогу від держави, проводиться за наступними підставами:

  • інформація про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї тергромади;
  • отримання відомостей від органів держвлади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи громадян про зміну фактичного місця перебування ВПО;
  • результати верифікації згідно з критеріями призначення фіндопомоги.

При цьому про перевірку переселенців повинні попереджати заздалегідь — за два дні до її проведення. У разі, якщо на момент на її здійснення громадянина-ВПО не виявлять за фактичним місцем проживання, йому відведуть 14 днів, протягом яких муситиме звернутися в органи соціального захисту населення.

Якщо наявні підтверджені причини відсутності на місці, то упродовж 30 днів такому громадянину необхідно надати в орган соцзахисту документи, де буде відповідне підтвердження. У разі, якщо цього не зробити, нарахування грошової допомоги на проживання ВПО тимчасово припинять.

"Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до органу соцзахисту", — наголошують юристи.

Посилення перевірок ВПО

З 1 серпня 2023 року стартували посилені перевірки виплат переселенців, за результатами яких деяку частину зареєстрованих як ВПО громадян позбавлять грошей. Така вимога прописана у постанові від 11 липня 2023 року №709. Передусім, скасування виплат торкнеться громадян, які перебувають за кордоном понад 30 днів.

Станом на початок вересня за даними Мінреінтеграції, вжн  близько 130 тисяч переселенців втратили держдопомогу на проживання для ВПО з 1 серпня 2023 року.

За оновленими вимогами, виплати скасували громадянам, які:

  • перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль без обґрунтованих причин;
  • повернулися до залишених місць проживання;
  • позбавлені волі чи були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня допомогу скасували для тих, хто:

  • придбав автомобіль, з року випуску якого минуло менше п'яти років;
  • одноразово розрахувався за товари чи активи на щонайменше 100 тис. грн (нерухомість, земля, цінні папери, активи, іноземна валюта, банківські метали);
  • є на депозиті чи в облігаціях внутрішньої держпозики (ОВДП) щонайменше на 100 тис. грн;
  • у власності є житло, площа якого перевищує 13,65 кв. м на особу на території не зі списку Мінреінтеграції;
  • житло, куплене за гроші компенсації з місцевого чи держбюджету;
  • людина перебуває на повному держзабезпеченні чи відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чекають посилені перевірки. Фахівці Національної соціальної сервісної служби можуть здійснювати моніторинг фактичного місця проживання переселенців, які отримують допомогу на проживання.

Також ми писали, що є категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців. Відповідно до пункту 13 "Порядку надання допомоги на проживання ВПО", кошти автоматично призначатимуть на весь рік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз