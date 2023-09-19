Перевірки переселенців — як ВПО не залишитись без виплат

Українські переселенці. Фото: google.com

В Україні тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким держава надає матеріальну фінансову допомогу. Експерти дали поради, як переселенцям не втратити виплати.

Про це розповідають фахівці у Telegram-каналі "Ти ж юрист".

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Перевірки місць проживання ВПО

Експерти нагадують, що перевірки здійснюють представники Національної соціальної сервісної служби. Перевірка фактичного місця проживання ВПО, які отримують фіндопомогу від держави, проводиться за наступними підставами:

інформація про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї тергромади;

отримання відомостей від органів держвлади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи громадян про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результати верифікації згідно з критеріями призначення фіндопомоги.

При цьому про перевірку переселенців повинні попереджати заздалегідь — за два дні до її проведення. У разі, якщо на момент на її здійснення громадянина-ВПО не виявлять за фактичним місцем проживання, йому відведуть 14 днів, протягом яких муситиме звернутися в органи соціального захисту населення.

Якщо наявні підтверджені причини відсутності на місці, то упродовж 30 днів такому громадянину необхідно надати в орган соцзахисту документи, де буде відповідне підтвердження. У разі, якщо цього не зробити, нарахування грошової допомоги на проживання ВПО тимчасово припинять.

"Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до органу соцзахисту", — наголошують юристи.

Посилення перевірок ВПО

З 1 серпня 2023 року стартували посилені перевірки виплат переселенців, за результатами яких деяку частину зареєстрованих як ВПО громадян позбавлять грошей. Така вимога прописана у постанові від 11 липня 2023 року №709. Передусім, скасування виплат торкнеться громадян, які перебувають за кордоном понад 30 днів.

Станом на початок вересня за даними Мінреінтеграції, вжн близько 130 тисяч переселенців втратили держдопомогу на проживання для ВПО з 1 серпня 2023 року.

За оновленими вимогами, виплати скасували громадянам, які:

перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до залишених місць проживання;

позбавлені волі чи були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня допомогу скасували для тих, хто:

придбав автомобіль, з року випуску якого минуло менше п'яти років;

одноразово розрахувався за товари чи активи на щонайменше 100 тис. грн (нерухомість, земля, цінні папери, активи, іноземна валюта, банківські метали);

є на депозиті чи в облігаціях внутрішньої держпозики (ОВДП) щонайменше на 100 тис. грн;

у власності є житло, площа якого перевищує 13,65 кв. м на особу на території не зі списку Мінреінтеграції;

житло, куплене за гроші компенсації з місцевого чи держбюджету;

людина перебуває на повному держзабезпеченні чи відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чекають посилені перевірки. Фахівці Національної соціальної сервісної служби можуть здійснювати моніторинг фактичного місця проживання переселенців, які отримують допомогу на проживання.

Також ми писали, що є категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців. Відповідно до пункту 13 "Порядку надання допомоги на проживання ВПО", кошти автоматично призначатимуть на весь рік.