Виплати для переселенців — відомо, хто отримуватиме гроші 12 місяців

Чоловік з дитиною. Фото: Unplush

Із серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратили право на державну допомогу, однак, залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Про це йдеться у групі "Юридичний порадник для ВПО" у Facebook.

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Кому з переселенців надаватимуть допомогу

Відповідно до пункту 13 "Порядку надання допомоги на проживання ВПО", кошти автоматично призначатимуть на весь рік за умови, що громадянин вперше звернувся за призначенням державної допомоги з 1 серпня 2023 року. Також потрібно дотримуватися ще кількох умов, зокрема, мають бути низькі доходи.

Якщо громадянин звернувся за допомогою, наприклад, 5 серпня поточного року, то враховуватимуть дохід за другий квартал. Середньомісячний розмір доходу на одного ВПО за другий квартал не має бути вищий за 8,37 тис. гривень.

Також у родині мають бути такі категорії громадян, які вважаються вразливими. Йдеться про:

осіб працездатного віку, які доглядають дітей до досягнення ними шестирічного віку;

громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають їх;

осіб з інвалідністю;

громадян, які доглядають осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю віком до 18 років, або осіб з інвалідністю першої або другої групи внаслідок психічного розладу;

громадян, які доглядають осіб, які досягли 80-річного віку;

фізосіб, які надають соцпослуги та отримують компенсацію за надання соцпослуг;

студентів, які навчаються за денною/дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти, не прописані у гуртожитках.

Окрім того, на продовження грошових виплат можуть розраховувати родини ВПО, які втратили працездатність. З-поміж них можуть бути і пенсіонери, які отримують виплати, які не перевищують трьох розмірів прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність (станом на 01.01.2023 року).

Варто зауважити, що раніше в уряді попереджали, що в Україні на всіх громадян, які отримують соціальні виплати та пенсії, чекають масштабні перевірки. Причиною цього є дефіцитний державний бюджет і масове оформлення допомоги людьми, які насправді на неї не мають права. Йдеться до 10 млрд гривень, які витрачає держава "не на тих". Фахівці почнуть ретельніше моніторити інформацію за допомогою низки державних реєстрів.

Очікується, що перевірятимуть відомості з реєстрів:

реєстру застрахованих осіб, що адмініструє Пенсійний фонд України (ПФУ);

Державної податкової служби України;

Міграційної служби України;

реєстру актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українців можуть на деякий час позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.