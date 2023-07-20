Виплати для ВПО — вимоги серйозно посилять

Люди у тимчасовому притулку. Фото: lexinform.com.ua

З 1 серпня 2023 року держава змінює механізм надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Деякі переселенці у зв'язку з цим втратять право на отримання 2-3 тис. грн на місяць.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

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Що зміниться для ВПО

Як зазначається, зміни, які відбудуться з 1 серпня та 1 вересня, прописані у постанові від 11 липня "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб". Згідно з ними:

запровадять критерії та умови призначення соцвиплат відповідно до майнового стану та терміну перебування за кордоном;

допомогу почнуть призначати тільки на пів року (з правом пролонгування для деяких категорій громадян).

З 1 серпня допомогу автоматично не продовжать для:

тих, хто повернувся у залишене місце проживання;

перебуває за кордоном більше 30 днів поспіль і до 1 серпня не повернуться (крім тих, хто має серйозні підстави у вигляді відрядження, лікування, похорон, суди);

відбуває тюремне покарання, засуджений за злочин проти основ національної безпеки чи оголошено у розшук.

З 1 вересня виплати скасують для тих, хто:

придбав транспорт, з року випуску якого минуло менше п'яти років;

одноразово оплатив товари чи активи на суму понад 100 тис. грн: нерухомість, земельну ділянку, цінні папери, віртуальні активи, товари довгострокового застосування, іноземну валюту, банківські метали;

має на депозитах або в облігаціях внутрішньої держпозики (ОВДП) більш ніж 100 тис. грн;

є у власності придатне для проживання житло, площа якого більша за 13,65 кв. м на особу на території, яка не включена до списку Мінреінтеграції;

куплене житло коштом грошової компенсації з місцевого чи держбюджету;

перебуває на повному держзабезпеченні чи відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.