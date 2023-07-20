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Требования к выплатам для ВПЛ серьезно усилят: что изменится

20 июля 2023 12:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты для ВПЛ — требования серьезно усилят
Люди во временном убежище. Фото: lexinform.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 августа 2023 года государство поменяет механизм оказания помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Некоторые переселенцы в связи с этим потеряют право на получение 2-3 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Что изменится для ВПЛ

Как отмечается, изменения, которые произойдут с 1 августа и 1 сентября, прописаны в постановлении от 11 июля "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц". Согласно им:

  • введут критерии и условия назначения соцвыплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей;
  • помощь начнут назначать только на полгода (с правом пролонгирования для некоторых категорий граждан).

С 1 августа помощь автоматически не будет продлена для:

  • тех, кто вернулся в оставленное место жительства;
  • находится за границей более 30 дней подряд и до 1 августа не вернется (кроме тех, кто имеет серьезные основания в виде командировки, лечения, похорон, судов);
  • отбывает тюремное наказание, осужден за преступление против основ национальной безопасности или объявлено в розыск.

С 1 сентября выплаты будут отменены для тех, кто:

  • приобрел транспорт, с выпуска которого прошло менее пяти лет;
  • единовременно оплатил товары или активы на сумму свыше 100 тыс. грн: недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранную валюту, банковские металлы;
  • имеет на депозитах или в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) более 100 тыс. грн;
  • есть в собственности пригодное для проживания жилье, площадь которого больше 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список Минреинтеграции;
  • купленное жилье за счет денежной компенсации из местного или госбюджета;
  • находится на полном гособеспечении или отбывает наказание в местах лишения свободы.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.

 

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