Выплаты для ВПЛ — требования серьезно усилят

Требования к выплатам для ВПЛ серьезно усилят: что изменится
С 1 августа 2023 года государство поменяет механизм оказания помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Некоторые переселенцы в связи с этим потеряют право на получение 2-3 тыс. грн в месяц.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Что изменится для ВПЛ
Как отмечается, изменения, которые произойдут с 1 августа и 1 сентября, прописаны в постановлении от 11 июля "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц". Согласно им:
- введут критерии и условия назначения соцвыплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей;
- помощь начнут назначать только на полгода (с правом пролонгирования для некоторых категорий граждан).
С 1 августа помощь автоматически не будет продлена для:
- тех, кто вернулся в оставленное место жительства;
- находится за границей более 30 дней подряд и до 1 августа не вернется (кроме тех, кто имеет серьезные основания в виде командировки, лечения, похорон, судов);
- отбывает тюремное наказание, осужден за преступление против основ национальной безопасности или объявлено в розыск.
С 1 сентября выплаты будут отменены для тех, кто:
- приобрел транспорт, с выпуска которого прошло менее пяти лет;
- единовременно оплатил товары или активы на сумму свыше 100 тыс. грн: недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранную валюту, банковские металлы;
- имеет на депозитах или в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) более 100 тыс. грн;
- есть в собственности пригодное для проживания жилье, площадь которого больше 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список Минреинтеграции;
- купленное жилье за счет денежной компенсации из местного или госбюджета;
- находится на полном гособеспечении или отбывает наказание в местах лишения свободы.
Больше о помощи
Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.
Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.