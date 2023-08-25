Выплаты для переселенцев – известно, кто будет получать деньги 12 месяцев

Мужчина с ребенком. Фото: Unplush

С августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

Об этом говорится в группе "Юридический советчик для ВПЛ" в Facebook.

Читайте также:

Кому из переселенцев будут оказывать помощь

Согласно пункту 13 "Порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ", средства будут автоматически назначаться на весь год при условии, что гражданин впервые обратился за назначением государственной помощи с 1 августа 2023 года. Также необходимо соблюдать еще несколько условий, в частности, должны быть низкие доходы.

Если гражданин обратился за помощью, например, 5 августа текущего года, то будет учитываться доход за второй квартал. Среднемесячный размер дохода на одного ВПЛ за второй квартал не должен быть выше 8,37 тыс. гривен.

Также в семье должны быть такие категории граждан, которые считаются уязвимыми. Речь идет о:

лиц трудоспособного возраста, ухаживающих за детьми до достижения ими шестилетнего возраста;

граждан, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающих за ними;

лиц с инвалидностью;

граждан, которые ухаживают за лицами с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лиц с инвалидностью первой или второй группы вследствие психического расстройства;

граждан, ухаживающих за лицами, достигшими 80-летнего возраста;

физлиц, предоставляющих соцуслуги и получающих компенсацию за предоставление соцуслуг;

студентов, обучающихся по дневной/дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, не прописаны в общежитиях.

Кроме того, на продолжение денежных выплат могут рассчитывать утратившие трудоспособность семьи ВПЛ. Среди них могут быть и пенсионеры, получающие выплаты, не превышающие трех размеров прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность (на 01.01.2023 года).

Стоит отметить, что ранее в правительстве предупреждали, что в Украине всех граждан, получающих социальные выплаты и пенсии, ждут масштабные проверки. Причиной этого является дефицитный государственный бюджет и массовое оформление помощи людьми, которые на самом деле не имеют права. Речь идет до 10 млрд гривен, которые тратит государство "не на тех". Специалисты начнут более тщательно мониторить информацию с помощью ряда государственных реестров.

Ожидается, что будут проверять сведения из реестров:

реестра застрахованных лиц, что администрирует Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

Государственная налоговая служба Украины;

Миграционной службы Украины;

реестра актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции Украины.

Больше о помощи

Напомним, украинцев могут на время лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.