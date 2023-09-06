Допомога ВПО — чи змусять українців повертати гроші з-за кордону

Біженці за кордоном. Фото: google.com

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, чи доведеться повертати отримані з-за кордону виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). За новими правилами, ті, хто перебуває за кордоном, будуть позбавлені допомоги.

Про це розповіла голова Мінреінтеграції Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Позбавлення виплат ВПО за кордоном

Як розповіла Верещук, з 1 серпня стартували посилені перевірки виплат переселенців, за результатами яких частина зареєстрованих як ВПО громадян будуть позбавлені грошей. Така вимога прописана в урядовій постанові від 11 липня 2023 року №709. У першу чергу, скасування виплат торкнеться людей, які перебувають за кордоном більше 30 днів.



Однак повертати вже нараховані гроші не доведеться, наголосила голова Мінреінтеграції.



"Ті (громадяни, — Ред.), які виїхали за кордон, вони виїхали як внутрішньо переміщені особи до набуття чинності постанови. До цього вони не вважалися тими, що помилково отримують виплати ВПО. Людина мала право оформити ВПО, а потім, з часом, виїхати за кордон. Тільки після набуття чинності постанови буде "відключення". Тому нічого повертати не треба", — пояснила міністр.

Перевірки переселенців

За даними Мінреінтеграції, загалом близько 130 тисяч переселенців втратили державну допомогу на проживання для ВПО з 1 серпня 2023 року.

За оновленими вимогами, виплати скасували особам, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до залишеного місця проживання;

позбавлені волі чи були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня виплати скасували для тих, хто:

придбав авто, з року випуску якого минуло менше п'яти років;

одноразово розрахувався за товари чи активи на суму мінімум 100 тис. грн: нерухомість, земля, цінні папери, віртуальні активи, іноземна валюта, банківські метали;

є на депозиті або в облігаціях внутрішньої держпозики (ОВДП) мінімум 100 тис. грн;

у власності є придатне для проживання житло, площа якого перевищує 13,65 кв. м на особу на території не зі списку Мінреінтеграції;

житло, куплене за кошт грошової компенсації з місцевого чи держбюджету;

людина перебуває на повному державному забезпеченні чи відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Йдеться про допомогу на проживання ВПО в розмірі:

2000 грн — на дорослу людину;

3000 грн — на дитину чи особу з інвалідністю.

Нагадаємо, в Україні на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чекають посилені перевірки. Фахівці Національної соціальної сервісної служби можуть здійснювати моніторинг фактичного місця проживання переселенців, які отримують допомогу на проживання.

Також ми писали, що є категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців. Відповідно до пункту 13 "Порядку надання допомоги на проживання ВПО", кошти автоматично призначатимуть на весь рік.