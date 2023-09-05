Допомога ВПО — українцям обіцяють повернути скасовані виплати

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук. Фото: google.com

Частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повернуть скасовані виплати. Йдеться про тих, кого помилково вважали "померлими".

Про це розповіла голова Мінреінтеграції Ірина Верещук під час загальнонаціонального телемарафону.

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Як розповіла очільниця відомства, відомі перші підсумки масової верифікації виплат коштів внутрішньо переміщених осіб, яку здійснюють з 1 серпня.

Йдеться про допомогу в розмірі:

2000 грн — на дорослу людину;

3000 грн — на дитину чи особу з інвалідністю.

Під час посиленого моніторингу правомірності виплат, виявили безпідставні нарахування. Так, 10 тисяч осіб, які є в реєстрах РАЦСУ, вважаються померлими.



Проте траплялися випадки, коли виплати скасовували помилково. Йдеться про одну тисячу переселенців, яким припинили виплати безпідставно.

"Щодо 10 тисяч людей, які померли. Виявилося, що приблизно 10% з тих 10 тисяч людей, на щастя, виявилися живими. Реєстр, який показує особу, як померлу, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками. Прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік народження — усе, що міститься в реєстрі померлих було в реєстрі ВПО", — зауважила Верещук.

Вона зазначила, що після з'ясування обставин таким громадянам виплати повернуть.

Через це у реєстр померлих додаватимуть ідентифікаційні коди, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Також виплати повернули 0,3% українцям, які виїхали за кордон.

Загалом близько 130 тисяч переселенців втратили державну допомогу. З 1 серпня виплати скасували особам, які: перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин чи повернулися до залишеного місця проживання. Також виплати не продовжують особам, яких позбавили волі чи були засуджені за колабораціонізм.

Більше про допомогу

Нагадаємо, з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратили право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.