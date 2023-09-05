Помощь ВПЛ — украинцам обещают вернуть отмененные выплаты

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Фото: google.com

Части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вернут отмененные выплаты. Речь идет о тех, кого ошибочно считали "умершими".

Об этом рассказала глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время общенационального телемарафона.

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Как рассказала глава ведомства, известны первые итоги массовой верификации выплат средств внутри перемещенных лиц, которую осуществляют с 1 августа.

Речь идет о помощи в размере:

2000 грн — на взрослого человека;

3000 грн — на ребенка или лицо с инвалидностью.

Во время усиленного мониторинга правомерности выплат обнаружили безосновательные начисления. Так, 10 тысяч человек, которые находятся в реестрах ЗАГСа, считаются умершими.



Однако бывали случаи, когда выплаты отменяли ошибочно. Речь идет об одной тысяче переселенцев, которым прекратили выплаты безосновательно.

"Относительно 10 тысяч умерших. Оказалось, что примерно 10% из тех 10 тысяч человек, к счастью, оказались живыми. Реестр, показывающий личность, как умершего, не содержит данных о налоговом номере. И те люди, которые были в реестрах на выплату ВПЛ, как оказалось, были полными тезками. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения — все, что содержится в реестре умерших было в реестре ВПЛ", — подчеркнула Верещук.

Она отметила, что после выяснения обстоятельств таким гражданам выплаты вернут.

Поэтому в реестр умерших будут добавлять идентификационные коды, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Также выплаты вернули 0,3% украинцам, выехавшим за границу.

В общей сложности около 130 тысяч переселенцев потеряли государственную помощь. С 1 августа выплаты отменили лицам, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин или вернулись на оставленное место жительства. Также выплаты не продолжают лицам, которых лишили свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Больше о помощи

Напомним, с августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.