Допомога ВПО — стало відомо, скільки людей позбавили виплат

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

З 1 серпня 2023 року стартували посилені перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У підсумку — десятки тисяч людей втратили виплати.

Про це розповіла заступниця голови Міністерства соціальної політики України Дарина Марчак під час телемарафону.

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За її словами, загалом близько 130 тисяч переселенців втратили державну допомогу в розмірі:

2000 грн — на дорослу людину;

3000 грн — на дитину чи особу з інвалідністю.

З цієї кількості 109 тисяч осіб, які отримували допомогу як ВПО, насправді проживали за межами країни.

"Принаймні, 1,5 місяця до 1 серпня вони постійно знаходилися за кордоном і таким чином, скоріше за все, ці громадяни отримують допомогу від інших держав – вони не є внутрішньо переміщеними особами", — пояснила Марчак.

Ще близько 10 тисяч громадян, яким нараховували виплати, померли. Майже 10 тисяч осіб одночасно отримували допомогу, хоча одночасно були зареєстровані в кількох громадах.

Це не остаточна кількість громадян, кому можуть припинити нарахування виплат. З 1 вересня запрацюють норми урядової постанови, яка впорядковує виплати для отримувачів допомоги.

Виплат ВПО позбавлять громадян у разі:

придбання нового транспорту (з року випуску якого минуло менше п'яти років), крім авто, придбаного волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

придбання на понад 100 тис. грн земельних ділянок, квартири, будинки (окрім житла, одержаного за державні кошти чи з місцевого бюджету);

на депозитних рахунках сумарно є понад 100 тис. грн;

придбання іноземної валюти (крім валюти, одержаної від благодійних організацій чи купленої для оплати медичних, соціальних та освітніх послуг), банківських металів на більш ніж 100 тис. грн;

є у власності житло на територіях, де ведуться активні/можливі бойові дії чи окуповані, якщо має площу більш ніж 13,65 квадратного метра на одного члена родини.

Більше про допомогу

Нагадаємо, з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратили право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.