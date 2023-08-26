Допомога у 30 тис. грн у серпні — які пільгові категорії мають право

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2023 року більш ніж 31 тисяча громадян отримає грошову допомогу у сумі до 30 тисяч гривень. Йдеться про виплати від мерії Києва деяким пільговим категоріям осіб.

Про це розповіли в Київській міській держадміністрації (КМДА).

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Як зазначають у КМДА, цього року щорічну допомогу з міського бюджету Києва отримають такі категорії громадян:

кияни-учасники АТО;

кияни-учасники АТО, захисники/захисниці першої групи;

кияни-учасники АТО, захисники/захисниці другої групи.

За даними міської держадміністрації, загалом йдеться про 173 млн гривень:

по 5 тис. гривень — передбачено киянам-учасникам АТО;

по 30 тис. гривень — киянам-учасникам АТО, захисникам і захисницям з інвалідністю першої групи;

по 20 тис. гривень — киянам-учасникам АТО, захисникам і захисницям з інвалідністю другої групи.

Загалом цього року їм планують виплатити близько 295 млн гривень.

Також по 10,46 тис. гривень місто щомісяця виплачує:

непрацездатним батькам, дружинам/чоловікам;

неодруженим повнолітнім дітям з інвалідністю з дитинства першої та другої груп;

людям з інвалідністю першої групи — членам родин киян-учасників АТО, героїв Небесної сотні та захисників/захисниць країни.

Цьогоріч на такі виплати передбачено 65 млн гривень.

Для того, щоб отримати вищеперелічені види виплат, необхідно звернутися у Департамент соцполітики КМДА та ЦНАП. Консультації можна одержати за номером: 0 800 300 633.

Джерело: КМДА

Що ще варто знати

Нагадаємо, з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратили право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.