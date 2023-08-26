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Украинцам выплатят до 30 тыс. грн в августе: какие льготные категории имеют право

26 августа 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 30 тыс. грн в августе — какие льготные категории имеют право
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В августе 2023 года более 31 тысячи граждан получит денежную помощь в сумме до 30 тысяч гривен. Речь идет о выплатах от мэрии Киева некоторым льготным категориям лиц.

Об этом рассказали в Киевской городской госадминистрации (КГГА).

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Как отмечают в КГГА, в этом году ежегодные пособия из городского бюджета Киева получат такие категории граждан:

  • киевляне-участники АТО;
  • киевляне-участники АТО, защитники/защитницы первой группы;
  • киевляне-участники АТО, защитники/защитницы второй группы.

По данным городской госадминистрации, речь идет всего о 173 млн гривен:

  • по 5 тыс. гривен — предусмотрено киевлянам-участникам АТО;
  • по 30 тыс. гривен — киевлянам-участникам АТО, защитникам и защитницам с инвалидностью первой группы;
  • по 20 тыс. гривен — киевлянам-участникам АТО, защитникам и защитницам с инвалидностью второй группы.

В общей сложности в этом году им планируют выплатить около 295 млн гривен.

Также по 10,46 тыс. гривен город ежемесячно выплачивает:

  • нетрудоспособным родителям, женам/супругам;
  • холостякам совершеннолетним детям с инвалидностью с детства первой и второй групп;
  • людям с инвалидностью первой группы — членам семей киевлян-участников АТО, героев Небесной сотни и защитников/защитниц страны.

В этом году на такие выплаты предусмотрено 65 млн гривен.

Для того, чтобы получить вышеперечисленные виды выплат, необходимо обратиться в Департамент соцполитики КГГА и ЦНАП. Консультации можно получить по номеру: 0800300633.

 

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Источник: КГГА

Что еще стоит знать

Напомним, с августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.

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