Помощь в 30 тыс. грн в августе — какие льготные категории имеют право

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В августе 2023 года более 31 тысячи граждан получит денежную помощь в сумме до 30 тысяч гривен. Речь идет о выплатах от мэрии Киева некоторым льготным категориям лиц.

Об этом рассказали в Киевской городской госадминистрации (КГГА).

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Как отмечают в КГГА, в этом году ежегодные пособия из городского бюджета Киева получат такие категории граждан:

киевляне-участники АТО;

киевляне-участники АТО, защитники/защитницы первой группы;

киевляне-участники АТО, защитники/защитницы второй группы.

По данным городской госадминистрации, речь идет всего о 173 млн гривен:

по 5 тыс. гривен — предусмотрено киевлянам-участникам АТО;

по 30 тыс. гривен — киевлянам-участникам АТО, защитникам и защитницам с инвалидностью первой группы;

по 20 тыс. гривен — киевлянам-участникам АТО, защитникам и защитницам с инвалидностью второй группы.

В общей сложности в этом году им планируют выплатить около 295 млн гривен.

Также по 10,46 тыс. гривен город ежемесячно выплачивает:

нетрудоспособным родителям, женам/супругам;

холостякам совершеннолетним детям с инвалидностью с детства первой и второй групп;

людям с инвалидностью первой группы — членам семей киевлян-участников АТО, героев Небесной сотни и защитников/защитниц страны.

В этом году на такие выплаты предусмотрено 65 млн гривен.

Для того, чтобы получить вышеперечисленные виды выплат, необходимо обратиться в Департамент соцполитики КГГА и ЦНАП. Консультации можно получить по номеру: 0800300633.

Источник: КГГА

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