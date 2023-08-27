Помощь ВПЛ — стало известно, сколько людей лишили выплат

Деньги в кошельке. Фото: Новости.

С 1 августа 2023 года стартовали усиленные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В итоге — десятки тысяч человек потеряли выплаты.

Об этом рассказала заместитель главы Министерства социальной политики Украины Дарья Марчак во время телемарафона.

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По ее словам, всего около 130 тысяч переселенцев потеряли государственную помощь в размере:

2000 грн — на взрослого человека;

3000 грн — на ребенка или лицо с инвалидностью.

Из этого количества 109 тысяч человек, получавших помощь как ВПЛ, в действительности проживали за пределами страны.

"По крайней мере, 1,5 месяца до 1 августа они постоянно находились за границей и, таким образом, скорее всего, эти граждане получают помощь от других государств - они не являются внутренне перемещенными лицами", — пояснила Марчак.

Еще около 10 тысяч граждан, которым начисляли выплаты, скончались. Около 10 тысяч человек получали помощь, хотя одновременно были зарегистрированы в нескольких общинах.

Это не окончательное количество граждан, которым могут прекратить начисление выплат. С 1 сентября заработают нормы правительственного постановления, упорядочивающего выплаты для получателей помощи.

Выплат ВПЛ лишат граждан в случае:

приобретения нового транспорта (с года выпуска которого прошло менее пяти лет), кроме авто, приобретенного волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

приобретения более чем на 100 тыс. грн земельных участков, квартиры, дома (кроме жилья, полученного за государственные средства или из местного бюджета);

на депозитных счетах суммарно более 100 тыс. грн;

приобретения иностранной валюты (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или купленной для оплаты медицинских, социальных и образовательных услуг), банковских металлов более чем на 100 тыс. грн;

есть в собственности жилье на территориях, где ведутся активные/возможные боевые действия или оккупированные, если площадь более 13,65 квадратного метра на одного члена семьи.

Больше о помощи

Напомним, с августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

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