ВПО ретельно перевірятимуть — відомі три підстави

Переселенці в Україні. Фото: google.com

В Україні на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чекають посилені перевірки. Фахівці Національної соціальної сервісної служби можуть здійснювати моніторинг фактичного місця переселенців, які отримують допомогу на проживання.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

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Три причини для перевірок

Як зазначають у відомстві, перевірку внутрішньо переміщених осіб можуть проводити на основі трьох причин. Йдеться про такі підстави:

облік ВПО в межах однієї територіальної громади;

неповідомлення про переїзд на інше місце проживання;

негативні дані за результатом верифікації, згідно з критеріями призначення допомоги.

У Міністерстві соцполітики зауважили, що фахівці, які будуть перевіряти переселенців за адресами фактичного проживання, про це повідомлятимуть завчасно, за два дні. Якщо людину не виявлять під час перевірки на місці проживання, необхідно упродовж 14 днів звернутися в орган соціального захисту населення для уточнення причин відсутності.

У разі обґрунтованих причин відсутності, потрібно протягом 30 днів надати в орган соцзахисту населення документи, які це підтверджують. Якщо отримувач упродовж 30 календарних днів не з'явиться в орган соцзахисту населення з документами, державні виплати на проживання ВПО тимчасово припинять. Йдеться про такі суми:

2000 грн — на дорослу людину;

3000 грн — на дитину чи особу з інвалідністю.

Позбавлення виплат ВПО

З 1 серпня поточного року стартували посилені перевірки переселенців. У підсумку — загалом близько 130 тис. осіб втратили державну допомогу. З цієї кількості 109 тис. осіб, які отримували допомогу як ВПО, насправді проживали за межами країни.

Ще близько 10 тис. громадян, яким нараховували виплати, померли. Майже 10 тисяч осіб одночасно отримували допомогу, хоча одночасно були зареєстровані в кількох громадах.

Це не остаточна кількість українців, кому можуть припинити нарахування держвиплат. З 1 вересня запрацюють норми урядової постанови, яка впорядковує виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратили право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Також ми писали, що є категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців. Відповідно до пункту 13 "Порядку надання допомоги на проживання ВПО", кошти автоматично призначатимуть на весь рік за умови, що громадянин вперше звернувся за призначенням державної допомоги з 1 серпня 2023 року.