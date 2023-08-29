ВПЛ будут тщательно проверять — известны три основания

Переселенцы в Украине. Фото: google.com

В Украине внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ожидают усиленные проверки. Специалисты Национальной социальной сервисной службы могут осуществлять мониторинг фактического места переселенцев, получающих помощь на проживание.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Читайте также:

Три причины для проверок

Как отмечают в ведомстве, проверку внутренне перемещенных лиц могут проводить по трем причинам. Речь идет о следующих основаниях:

учет ВПЛ в пределах одной территориальной общины;

несообщение о переезде на другое место жительства;

отрицательные данные по результатам верификации согласно критериям назначения помощи.

В Министерстве соцполитики отметили, что специалисты, которые будут проверять переселенцев по адресам фактического проживания, об этом будут сообщать заблаговременно, за два дня. Если человек не будет обнаружен во время проверки на месте жительства, необходимо в течение 14 дней обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения причин отсутствия.

В случае обоснованных причин отсутствия нужно в течение 30 дней предоставить в орган соцзащиты населения документы, которые это подтверждают. Если получатель в течение 30 календарных дней не явится в орган соцзащиты населения с документами, государственные выплаты на проживание ВПЛ временно прекратят. Речь идет о таких суммах:

2000 грн — на взрослого человека;

3000 грн — на ребенка или лицо с инвалидностью.

Лишение выплат ВПЛ

С 1 августа текущего года стартовали усиленные проверки переселенцев. В итоге — около 130 тыс. человек потеряли государственную помощь. Из этого количества 109 тыс. человек, получавших помощь как ВПЛ, в действительности проживали за пределами страны.

Еще около 10 тыс. граждан, которым начисляли выплаты, скончались. Около 10 тысяч человек получали помощь, хотя одновременно были зарегистрированы в нескольких общинах.

Это не окончательное количество украинцев, кому могут прекратить начисление госвыплат. С 1 сентября заработают нормы правительственного постановления, упорядочивающего выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, с августа 2023 г. в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

Также мы писали, что есть категории граждан, которые будут иметь право получать пособие в течение 12 месяцев. Согласно пункту 13 "Порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ", средства будут автоматически назначаться на весь год при условии, что гражданин впервые обратился за назначением государственной помощи с 1 августа 2023 года.