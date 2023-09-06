Помощь ВПЛ — заставят ли украинцев возвращать деньги из-за границы

Беженцы за границей. Фото: google.com

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, придется ли возвращать полученные из-за границы выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). По новым правилам, те, кто находится за границей, будут лишены помощи.

Об этом рассказала глава Минреинтеграции Ирина Верещук в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Лишение выплат ВПЛ за границей

Как рассказала Верещук, с 1 августа стартовали усиленные проверки выплат для переселенцев, по результатам которых часть зарегистрированных как ВПЛ граждан будут лишены денег. Такое требование прописано в правительственном постановлении от 11 июля 2023 г. №709. В первую очередь, отмена выплат коснется людей, находящихся за границей более 30 дней.



Однако возвращать уже начисленные деньги не придется, подчеркнула глава Минреинтеграции.



"Те (граждане, — Ред), которые выехали за границу, они выехали как внутренне перемещенные лица до вступления в силу постановления. До этого они не считались ошибочно получающими выплаты ВПЛ. Человек имел право оформить ВПЛ, а затем, со временем, выехать за границу. Только после вступления постановления в действие будет "отключение". Поэтому ничего возвращать не надо", — пояснила министр.

Проверки переселенцев

По данным Минреинтеграции, около 130 тысяч переселенцев потеряли государственную помощь на проживание для ВПЛ с 1 августа 2023 года.

По обновленным требованиям, выплаты отменили лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись к оставленному месту жительства;

лишены свободы или были осуждены за коллаборационизм.

С 1 сентября выплаты отменили для тех, кто:

приобрел автомобиль, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;

единовременно рассчитался за товары или активы на сумму минимум 100 тыс. грн: недвижимость, земля, ценные бумаги, виртуальные активы, иностранная валюта, банковские металлы;

есть на депозите или в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) минимум 100 тыс. грн;

в собственности есть пригодное для проживания жилье, площадь которого превышает 13,65 кв. м на человека на территории не из списка Минреинтеграции;

жилье, купленное за счет денежной компенсации из местного или госбюджета;

человек находится на полном государственном обеспечении или отбывает наказание в местах лишения свободы.

Речь идет о помощи на проживание ВПЛ в размере:

2000 грн — на взрослого человека;

3000 грн — на ребенка или лицо с инвалидностью.

Напомним, в Украине на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ожидают усиленные проверки. Специалисты Национальной социальной сервисной службы могут осуществлять мониторинг фактического места проживания переселенцев, получающих пособие на жительство.

Также мы писали, что есть категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев. Согласно пункту 13 "Порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ", средства будут автоматически назначаться на весь год.