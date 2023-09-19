Проверки переселенцев — как ВПЛ не остаться без выплат

Украинские переселенцы. Фото: google.com

В Украине продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым государство оказывает материальную финансовую помощь. Эксперты дали советы, как переселенцам не потерять выплаты.

Об этом рассказывают специалисты в Telegram-канале "Ты же юрист".

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Проверки мест проживания ВПЛ

Эксперты напоминают, что проверку осуществляют представители Национальной социальной сервисной службы. Проверка фактического места жительства ВПЛ, получающих финпомощь от государства, проводится по следующим основаниям:

информация о регистрации лиц как внутренне перемещенных в пределах одной тергромады;

получение сведений от органов госвласти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных объединений или граждан об изменении фактического места нахождения ВПЛ;

результаты верификации согласно критериям назначения финпомощи.

При этом о проверке переселенцев должны предупреждать заранее — за два дня до ее проведения. В случае, если на момент ее осуществления гражданина-ВПО не выявят по фактическому месту жительства, ему отведут 14 дней, в течение которых должен обратиться в органы социальной защиты населения.

Если есть подтвержденные причины отсутствия на месте, то в течение 30 дней такому гражданину необходимо предоставить в орган соцзащиты документы, где будет соответствующее подтверждение. В случае если этого не сделать, начисление денежной помощи на проживание ВПЛ временно прекратят.

"Итак, если вы поменяли место фактического проживания или контактный номер телефона или же не указали номер квартиры, нужно предоставить соответствующую информацию. Это можно сделать, обратившись в орган соцзащиты", — отмечают юристы.

Усиление проверок ВПЛ

С 1 августа 2023 года стартовали усиленные проверки выплат переселенцев, по результатам которых некоторую часть зарегистрированных как ВПЛ граждан лишат денег. Такое требование прописано в постановлении от 11 июля 2023 года №709. Прежде всего, отмена выплат коснется граждан, которые находятся за границей более 30 дней.

По состоянию на начало сентября по данным Минреинтеграции, уже около 130 тысяч переселенцев потеряли госпомощь на проживание для ВПЛ с 1 августа 2023 года.

По обновленным требованиям, выплаты отменили гражданам, которые:

находятся за границей более 30 дней подряд без обоснованных причин;

вернулись к оставленным местам жительства;

лишены свободы или были осуждены за коллаборационизм.

С 1 сентября помощь отменили для тех, кто:

приобрел автомобиль, с выпуска которого прошло менее пяти лет;

единовременно рассчитался за товары или активы не менее 100 тыс. грн (недвижимость, земля, ценные бумаги, активы, иностранная валюта, банковские металлы);

есть на депозите или в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) по меньшей мере на 100 тыс. грн;

в собственности есть жилье, площадь которого превышает 13,65 кв. м на человека на территории не из списка Минреинтеграции;

жилье, купленное за деньги компенсации из местного или госбюджета;

человек находится на полном гособеспечении или отбывает наказание в местах лишения свободы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ожидают усиленные проверки. Специалисты Национальной социальной сервисной службы могут осуществлять мониторинг фактического места жительства переселенцев, получающих пособие на жительство.

Также мы писали, что есть категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев. Согласно пункту 13 "Порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ", средства будут автоматически назначаться на весь год.