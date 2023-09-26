Выплаты ВПЛ — как не потерять помощь при покупке авто и других ценностей

Украинские переселенцы. Фото: google.com

В Украине в сентябре 2023 года изменился порядок назначения и продления выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь некоторые категории переселенцев могут потерять право на выплаты.

О том, в каких случаях человек может лишиться помощи, рассказали юристы "Право на защиту".

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Как сообщают специалисты, выплаты прекращаются тем внутренне перемещенным лицам, которые с момента принятия правительственного постановления об отмене помощи купили новый транспорт, год выпуска которого меньше пяти лет. Норма не распространяется на автомобили, приобретенные волонтерами для нужд обороны страны.

Поэтому следует обращать внимание на эти два критерия:

год выпуска транспорта;

субъект покупки автомобиля.

Если гражданин самостоятельно приобрел автомобиль, которому не более пяти лет, с 1 сентября текущего года выплаты пособия ВПЛ будут прекращены.

Покупка разных ценностей

Также с 1 сентября помощь прекратят тем ВПЛ, которые с момента принятия соответствующего постановления:

купили земельный участок, квартиру или дом на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

есть депозит в банке на общую сумму более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или для оплаты медицинских, социальных/образовательных услуг), а также банковские металлы на сумму более 100 тыс. грн;

есть в собственности жилье, расположенное на территориях, где не нет активных боевых действий или не оккупированных, если жилье площадью более чем 13,65 м² на одного члена семьи.

В случае несогласия гражданин сможет обжаловать такое решение органа соцзащиты, предоставив подтверждающие документы.

Кому продлят выплаты ВПЛ

В то же время правительство постановило, что для всех переселенцев, получающих помощь ВПЛ, с 1 августа этого года автоматически продлят выплаты еще на полгода, до конца января следующего года.

Помощь продлят для всех граждан, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ в сумме:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

для других лиц — 2 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине есть категории граждан, которые будут иметь право получать пособие в течение 12 месяцев. Согласно пункту 13 "Порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ", средства будут автоматически назначаться на весь год.

Также мы писали, что внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ожидают усиленные проверки. Специалисты Национальной социальной сервисной службы могут осуществлять мониторинг фактического места жительства переселенцев, получающих пособие на жительство.