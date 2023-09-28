Нова допомога для ВПО: хто з українців зможе отримати гроші

Українські переселенці. Фото: minfin.com.ua

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу не лише від України, а й від міжнародних організацій та благодійних фондів. Переселенцям також можуть виплатити компенсацію за житло.

Про це повідомляє БФ "Право на захист".

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Допомога для ВПО

Спеціальні виплати доступні для переселенців, які переїхали на території Київської, Кіровоградської та Черкаської областей. Допомогу надає благодійний фонд "Право на захист" разом з ООН.

Участь у програмі можуть взяти особи, які:

хочуть переїхати ближче до місця роботи, закладу навчання дітей;

знаходяться під загрозою втрати житла у якому зараз проживають;

проживають у місцях компактного проживання, які можуть бути розформовані.

Грошова допомога дорівнює сумі орендної плати за пів року проживання. У благодійному фонді розповіли, що виплати мають підтримати переселенців та краще адаптувати їх до нового місця перебування.

Для отримання допомоги потрібно подати документи в органи соціального захисту. Для оформлення потрібно:

написати заяву;

додати посвідчення особи та довідку ВПО.

ВПО також мають право на грошову допомогу від держави:

2 000 гривень — дорослі особи;

3 000 гривень — особи з інвалідністю, діти до 18 років.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2023 року змінився порядок призначення та продовження виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер деякі категорії переселенців можуть втратити право на виплати.

Також ми писали, що в Україні держава гарантує право на отримання житлової субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для такої категорії громадян є певні особливості в оформленні.

Додамо, в Україні тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким держава надає матеріальну фінансову допомогу. Експерти дали поради, як переселенцям не втратити виплати.