ВПО в Україні — чи отримають допомогу біженці, які повернуться з-за кордону

Допомога ВПО: чи матимуть право на виплати українці, які повернуться з-за кордону
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, чи матимуть право на "виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)" громадяни, які повернуться з-за кордону. За новими правилами, тим переселенцям, які виїхали за межі країни, допомогу більше не виплачують.
Про це повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук під час телемарафону.
Виплати ВПО біженцям
За словами очільниці відомства, громадянам України, які повернуться з-за кордону, поновлять право на виплати для ВПО, проте не відразу, а лише через 15−30 днів.
За результатами останньої наради, вирішили готувати зміни до постанови № 709, де передбачать термін, після якого громадянам будуть поновлені грошові виплати.
"Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15−30 днів, це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити", — розповіла Верещук.
Окрім того, буде ще один напрямок. Як приклад, люди, які виїхали з Маріуполя одразу у 2022 році у Європу, а тепер повернулися. Таким чином, це стимулюватиме громадян повертатись, адже тут зможуть розраховувати на державну допомогу.
Відповідні зміни до урядової постанови планують ухвалити до кінця поточного місяця.
Кошти на підтримку переселенців
У 2023 році видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують додатково збільшити на 16,5 мільярда гривень. Законопроєкт, де такі наміри прописані, невдовзі розгляне парламент.
З початку війни державна допомога для переселенців така:
- 2 тисяч гривень — на дорослу людину на місяць;
- 3 тисяч гривень — на дитину чи особу з інвалідністю;
- допомога на оплату житлово-комунальних послуг;
- допомога за держпрограмою "Прихисток".
Більше про допомогу
Нагадаємо, український уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.
Також ми писали, що з 1 серпня 2023 року стартували посилені перевірки внутрішньо переміщених осіб. У підсумку — десятки тисяч людей втратили виплати.