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Допомога ВПО: чи матимуть право на виплати українці, які повернуться з-за кордону

18 вересня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ВПО в Україні — чи отримають допомогу біженці, які повернуться з-за кордону
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, чи матимуть право на "виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)" громадяни, які повернуться з-за кордону. За новими правилами, тим переселенцям, які виїхали за межі країни, допомогу більше не виплачують.

Про це повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук під час телемарафону.

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Виплати ВПО біженцям

За словами очільниці відомства, громадянам України, які повернуться з-за кордону, поновлять право на виплати для ВПО, проте не відразу, а лише через 15−30 днів.

За результатами останньої наради, вирішили готувати зміни до постанови № 709, де передбачать термін, після якого громадянам будуть поновлені грошові виплати.

"Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15−30 днів, це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити", — розповіла Верещук.

Окрім того, буде ще один напрямок. Як приклад, люди, які виїхали з Маріуполя одразу у 2022 році у Європу, а тепер повернулися. Таким чином, це стимулюватиме громадян повертатись, адже тут зможуть розраховувати на державну допомогу.

Відповідні зміни до урядової постанови планують ухвалити до кінця поточного місяця.

Кошти на підтримку переселенців

У 2023 році видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують додатково збільшити на 16,5 мільярда гривень. Законопроєкт, де такі наміри прописані, невдовзі розгляне парламент.

З початку війни державна допомога для переселенців така:

  • 2 тисяч гривень — на дорослу людину на місяць;
  • 3 тисяч гривень — на дитину чи особу з інвалідністю;
  • допомога на оплату житлово-комунальних послуг;
  • допомога за держпрограмою "Прихисток".

Більше про допомогу

Нагадаємо, український уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.

Також ми писали, що з 1 серпня 2023 року стартували посилені перевірки внутрішньо переміщених осіб. У підсумку — десятки тисяч людей втратили виплати.

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