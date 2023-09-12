Гранти для ВПО — як отримати до 130 тис. грн на бізнес

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні родинам з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), передбачене право на гранти до 150 тис. гривень. Допомогу надасть переселенцям двох областей швейцарська організація.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Кому нададуть гранти

За даними Мінреінтеграції, фіндопомогу у сумі 130 тис. гривень надасть швейцарська незалежна організація Helvetas Swiss Intercooperation жителям Дніпровщини та Харківщини.

Перевагу надаватимуть громадянам, які втратили джерела доходів, отримали статус ВПО та мають фінансову вразливість.

На який бізнес можна отримати допомогу

Кошти організація надасть на конкретні сфери, а саме на:

будівельні та ремонтні роботи;

автомобільний сервіс;

сферу красу;

грумінг та ветеринарні послуги;

кафе та ресторани;

швейну справу, ремонт взуття, виготовлення ключів;

креативну сферу;

digital-напрями;

плодоовочівництво;

роздрібну торгівлю й торгівлю в інтернеті.

При цьому гроші дозволяється витратити на:

закупівлю матеріалів чи обладнання;

розрахунок за послуги;

ремонт та оренду приміщень для ведення бізнесу;

компенсацію на навчання зацікавлених осіб;

компенсацію на зарплати найманого персоналу.

Подавати заявки можна за посиланням до 17 вересня 2023 року.

Більше про допомогу

Нагадаємо, для представників бізнесу в Україні запрацювала національна програма "Власне". Участь у ній можуть взяти підприємства малого та середнього сектору. Вони позмагаються за 100 тис. грн і головний приз. Деталі програми за посиланням. Якщо є додаткові запитання, то їх можна надсилати за посиланням.

Також ми писали, що в Україні передбачена допомога малозабезпеченим родинам. На фінансову підтримку можуть розраховувати сім'ї, у яких з поважних причин середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум.