Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Держава надасть допомогу тим, у кого низькі доходи: перелік документів arrow

Держава надасть допомогу тим, у кого низькі доходи: перелік документів

8 вересня 2023 09:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — держава підтримає людей з низькими доходами
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні передбачена допомога малозабезпеченим родинам. На фінансову підтримку можуть розраховувати сім'ї, у яких з поважних середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум.

Про деталі розповіли юристи на порталі Безоплатної правової допомоги.

Читайте також:

Допомога малозабезпеченим

Фахівці зазначають, що малозабезпечені родини можуть звертатися в управління праці та соцзахисту населення для підтвердження права на призначення соціальної допомоги від держави.

Обсяг такої виплати визначають між такими факторами: різниця між прожитковим мінімумом для родини та рівнем середньомісячного сукупного доходу малозабезпеченої родини.

Для цього потрібно звернутися:

  • у структурні підрозділи з питань соцзахисту населення РДА, виконавчих органів міських, райрад чи виконавчих органів сільських, селищних, міськрад;
  • у центри надання адмінпослуг (ЦНАП).

Оформлення такої допомоги безплатне. Лише потрібно звернутися із заявою в один з вищеперелічених органів.

Необхідні документи:

  • паспорт;
  • довідка про склад родини;
  • декларація про доходи та майно осіб, котрі входять у склад сім’ї (на підставі довідок про доходи кожного члена родини);
  • довідка про наявність та розмір ділянки землі.

Термін надання допомоги — до 10 календарних днів.

Більше про допомогу

Нагадаємо, з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратила право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Також ми писали, що уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз