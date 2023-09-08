Допомога українцям — держава підтримає людей з низькими доходами

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачена допомога малозабезпеченим родинам. На фінансову підтримку можуть розраховувати сім'ї, у яких з поважних середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум.

Про деталі розповіли юристи на порталі Безоплатної правової допомоги.

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Допомога малозабезпеченим

Фахівці зазначають, що малозабезпечені родини можуть звертатися в управління праці та соцзахисту населення для підтвердження права на призначення соціальної допомоги від держави.

Обсяг такої виплати визначають між такими факторами: різниця між прожитковим мінімумом для родини та рівнем середньомісячного сукупного доходу малозабезпеченої родини.

Для цього потрібно звернутися:

у структурні підрозділи з питань соцзахисту населення РДА, виконавчих органів міських, райрад чи виконавчих органів сільських, селищних, міськрад;

у центри надання адмінпослуг (ЦНАП).

Оформлення такої допомоги безплатне. Лише потрібно звернутися із заявою в один з вищеперелічених органів.

Необхідні документи:

паспорт;

довідка про склад родини;

декларація про доходи та майно осіб, котрі входять у склад сім’ї (на підставі довідок про доходи кожного члена родини);

довідка про наявність та розмір ділянки землі.

Термін надання допомоги — до 10 календарних днів.

Більше про допомогу

Нагадаємо, з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратила право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Також ми писали, що уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.