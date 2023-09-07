Допомога переселенцям — коли і як зміняться виплати ВПО

Гроші у руках. Фото: google.com

Український уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.

Про такі наміри розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Виплати для ВПО у 2024 році

За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук зауважила, що збільшення виплат ВПО вдасться реалізувати за рахунок скорочення нинішніх витрат.

"Оптимізується процес виплат на предмет того, якщо в людини заробітна плата 50 тисяч гривень й більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то 2 тис. грн від держави їй не так треба, як багатодітній сім'ї, мамі одинокій з дитиною. Ті, хто цього потребують, мають отримувати більше, бо все-таки 2 тис. грн — це дуже мало", — пояснила міністр.

Тому завдяки оптимізації фінансових витрат на соцвиплати, уряд зможе підвищити грошову допомогу для переселенців. Проте, на скільки саме можуть зрости виплати, поки що невідомо. Більш точне уявлення стане можливим після затвердження Державного бюджету на 2024 рік.

З початку повномасштабної війни розмір виплат для ВПО був незмінним.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, становить:

особи з інвалідністю та діти — 3 тис. грн;

інші особи — 2 тис. грн.

Терміни виплат автоматично продовжили 1 серпня на пів року (до кінця січня наступного року). Після чого періоду право на виплати переглянуть.

Виплати здійснюються 15 та 28 числа щомісяця.

З 1 серпня 2023 року стартували посилені перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У підсумку — десятки тисяч людей втратили виплати.

Більше про допомогу

Нагадаємо, з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратили право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

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