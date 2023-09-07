Помощь переселенцам — когда и как изменятся выплаты ВПЛ

Деньги в руках. Фото: google.com

Украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.

О таких намерениях рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Выплаты для ВПЛ в 2024 году

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, увеличение выплат ВПЛ удастся реализовать за счет сокращения нынешних расходов.

"Оптимизируется процесс выплат на предмет того, если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и больше, если человек может себе позволить купить новый автомобиль, то 2 тыс. грн от государства ему не так нужно, как многодетной семье, маме одинокой с ребенком "Те, кто в этом нуждается, должны получать больше, потому что все-таки 2 тыс. грн - это очень мало", — пояснила министр.

Поэтому благодаря оптимизации финансовых расходов на соцвыплаты правительство сможет повысить денежную помощь для переселенцев. Однако на сколько именно могут вырасти выплаты, пока неизвестно. Более точное представление станет возможным после утверждения Государственного бюджета на 2024 год.

С начала полномасштабной войны размер выплат для ВПЛ был неизменным.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц, составляет:

лица с инвалидностью и дети — 3 тыс. грн;

другие лица — 2 тыс. грн.

Сроки выплат автоматически продлили 1 августа на полгода (до конца января следующего года). После этого периода право на выплаты будет пересмотрено.

Выплаты производятся 15 и 28 числа ежемесячно.

С 1 августа 2023 года стартовали усиленные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В итоге — десятки тысяч человек потеряли выплаты.

Больше о помощи

Напомним, с августа 2023 г. в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

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