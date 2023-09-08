Помощь украинцам — государство поддержит людей с низкими доходами

Государство поможет тем, у кого низкие доходы: перечень документов
В Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых из среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.
О деталях рассказали юристы на портале Бесплатной правовой помощи.
Помощь малоимущим
Специалисты отмечают, что малообеспеченные семьи могут обращаться в управление труда и соцзащиты населения для подтверждения права назначения социальной помощи от государства.
Объем такой выплаты определяют между следующими факторами: разница между прожиточным минимумом для семьи и уровнем среднемесячного совокупного дохода малообеспеченной семьи.
Для этого нужно обратиться:
- в структурные подразделения по соцзащите населения РГА, исполнительных органов городских, райсоветов или исполнительных органов сельских, поселковых, горсоветов;
- в центры предоставления админуслуг (ЦНАП).
Оформление такой помощи бесплатно. Только нужно обратиться с заявлением в один из вышеперечисленных органов.
Необходимые документы:
- паспорт;
- справка о составе семьи;
- право на доходы и имущество лиц, входящих в состав семьи (на основании справок о доходах каждого члена семьи);
- справка о наличии и размере участка земли.
Срок оказания помощи — до 10 календарных дней.
Больше о помощи
Напомним, с августа 2023 г. в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.
Также мы писали, что правительство планирует с 2024 пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.