Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Государство поможет тем, у кого низкие доходы: перечень документов arrow

Государство поможет тем, у кого низкие доходы: перечень документов

8 сентября 2023 09:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — государство поддержит людей с низкими доходами
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых из среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.

О деталях рассказали юристы на портале Бесплатной правовой помощи.

Читайте также:

Помощь малоимущим

Специалисты отмечают, что малообеспеченные семьи могут обращаться в управление труда и соцзащиты населения для подтверждения права назначения социальной помощи от государства.

Объем такой выплаты определяют между следующими факторами: разница между прожиточным минимумом для семьи и уровнем среднемесячного совокупного дохода малообеспеченной семьи.

Для этого нужно обратиться:

  • в структурные подразделения по соцзащите населения РГА, исполнительных органов городских, райсоветов или исполнительных органов сельских, поселковых, горсоветов;
  • в центры предоставления админуслуг (ЦНАП).

Оформление такой помощи бесплатно. Только нужно обратиться с заявлением в один из вышеперечисленных органов.

Необходимые документы:

  • паспорт;
  • справка о составе семьи;
  • право на доходы и имущество лиц, входящих в состав семьи (на основании справок о доходах каждого члена семьи);
  • справка о наличии и размере участка земли.

Срок оказания помощи — до 10 календарных дней.

Больше о помощи

Напомним, с августа 2023 г. в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

Также мы писали, что правительство планирует с 2024 пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

11:40 Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз