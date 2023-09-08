Помощь украинцам — государство поддержит людей с низкими доходами

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых из среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.

О деталях рассказали юристы на портале Бесплатной правовой помощи.

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Помощь малоимущим

Специалисты отмечают, что малообеспеченные семьи могут обращаться в управление труда и соцзащиты населения для подтверждения права назначения социальной помощи от государства.

Объем такой выплаты определяют между следующими факторами: разница между прожиточным минимумом для семьи и уровнем среднемесячного совокупного дохода малообеспеченной семьи.

Для этого нужно обратиться:

в структурные подразделения по соцзащите населения РГА, исполнительных органов городских, райсоветов или исполнительных органов сельских, поселковых, горсоветов;

в центры предоставления админуслуг (ЦНАП).

Оформление такой помощи бесплатно. Только нужно обратиться с заявлением в один из вышеперечисленных органов.

Необходимые документы:

паспорт;

справка о составе семьи;

право на доходы и имущество лиц, входящих в состав семьи (на основании справок о доходах каждого члена семьи);

справка о наличии и размере участка земли.

Срок оказания помощи — до 10 календарных дней.

Больше о помощи

Напомним, с августа 2023 г. в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

Также мы писали, что правительство планирует с 2024 пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.