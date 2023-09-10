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Допомога у 100 000 грн: хто може отримати гроші

10 вересня 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Допомога у 100 000 грн: хто може отримати гроші
Українські гривні номіналом у 500 та тисячу гривень у гаманці. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для представників бізнесу в Україні запрацювала національна програма "Власне". Участь у ній можуть взяти підприємства малого та середнього сектору. Вони позмагаються за 100 000 грн і головний приз.

Про це йдеться на порталі Дія.Бізнес.

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Повідомляється, що доступ до конкурсу мають як початківці, що лише прагнуть розпочати власну справу, так і люди з досвідом.

Усі проходитимуть 10 освітніх онлайн-модулів з обов’язковими тестовими завданнями та менторським супроводом. Завдяки консультаціям наставників представники бізнесу зможуть краще розібратися у таких завданнях:

  • аналіз бізнес-моделі;
  • маркетингова стратегія;
  • залучення фінансування;
  • побудова сервісної системи бізнесу;
  • цифрова трансформація;
  • розвиток продукту та інновацій.

Вже наприкінці навчання потрібно презентувати свої бізнес-концепції, з яких ментори виберуть 30 переможців. Вони отримають по 100 000 грн фінансової підтримки, а десятка найкращих учасників програми позмагається за приз — 800 000 грн на розвиток.

Також зазначається, що кандидатам потрібно встигнути подати заявку до 24 вересня 2023 року. Це можна зробити за посиланням.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня вирішили повернути штрафи за порушення податкового законодавства. Йдеться про ведення бізнесу без касових апаратів. 

Сума штрафу може залежати від суми, яка була проведена не через термінал, тобто "повз касу". Якщо порушення відбулося вперше, то штраф становитиме 100% вартості проданих товарів (робіт та послуг). Якщо це повториться, то штрафуватимуть на 150% вартості проданих із порушеннями товарів.

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