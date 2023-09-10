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Помощь в 100 000 грн: кто может получить деньги

10 сентября 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Помощь в 100 000 грн: кто может получить деньги
Украинские гривны номиналом в 500 и тысячу гривен в кошельке. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для представителей бизнеса в Украине заработала национальная программа "Власне". Участие в ней могут принять предприятия малого и среднего сектора. Они сразятся за 100 000 грн и главный приз.

Об этом говорится на портале Дія.Бізнес.

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Сообщается, что доступ к конкурсу имеют как начинающие, которые хотят начать собственное дело, так и люди с опытом.

Все будут проходить 10 образовательных онлайн-модулей с обязательными тестовыми заданиями и менторским сопровождением. Благодаря консультациям наставников представители бизнеса смогут лучше разобраться в следующих задачах:

  • анализ бизнес-модели;
  • маркетинговая стратегия;
  • привлечение финансирования;
  • построение сервисной системы бизнеса;
  • цифровая трансформация;
  • развитие продукта и инноваций.

Уже в конце учебы предстоит презентовать свои бизнес-концепции, из которых менторы выберут 30 победителей. Они получат по 100 000 грн финансовой поддержки, а десятка лучших участников программы посоревнуется за приз — 800 000 грн на развитие.

Также отмечается, что кандидатам следует успеть подать заявку до 24 сентября 2023 года. Это можно сделать по ссылке.

Напомним, в Украине с 1 октября будут возвращены штрафы за нарушение налогового законодательства. Речь идет о ведении бизнеса без кассовых аппаратов.

Сумма штрафа может зависеть от суммы, которая была произведена не через терминал, то есть "мимо кассы". Если нарушение произошло впервые, то штраф составит 100% стоимости проданных товаров (работ и услуг). Если это повторится, то будут штрафовать на 150% стоимости проданных с нарушениями товаров.

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