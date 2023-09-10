Помощь в 100 000 грн: кто может получить деньги

Украинские гривны номиналом в 500 и тысячу гривен в кошельке. Фото: УНИАН

Для представителей бизнеса в Украине заработала национальная программа "Власне". Участие в ней могут принять предприятия малого и среднего сектора. Они сразятся за 100 000 грн и главный приз.

Об этом говорится на портале Дія.Бізнес.

Читайте также:

Программа "Власне" для украинских предпринимателей

Сообщается, что доступ к конкурсу имеют как начинающие, которые хотят начать собственное дело, так и люди с опытом.

Все будут проходить 10 образовательных онлайн-модулей с обязательными тестовыми заданиями и менторским сопровождением. Благодаря консультациям наставников представители бизнеса смогут лучше разобраться в следующих задачах:

анализ бизнес-модели;

маркетинговая стратегия;

привлечение финансирования;

построение сервисной системы бизнеса;

цифровая трансформация;

развитие продукта и инноваций.

Уже в конце учебы предстоит презентовать свои бизнес-концепции, из которых менторы выберут 30 победителей. Они получат по 100 000 грн финансовой поддержки, а десятка лучших участников программы посоревнуется за приз — 800 000 грн на развитие.

Также отмечается, что кандидатам следует успеть подать заявку до 24 сентября 2023 года. Это можно сделать по ссылке.

Напомним, в Украине с 1 октября будут возвращены штрафы за нарушение налогового законодательства. Речь идет о ведении бизнеса без кассовых аппаратов.

Сумма штрафа может зависеть от суммы, которая была произведена не через терминал, то есть "мимо кассы". Если нарушение произошло впервые, то штраф составит 100% стоимости проданных товаров (работ и услуг). Если это повторится, то будут штрафовать на 150% стоимости проданных с нарушениями товаров.