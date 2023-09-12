Гранты для ВПЛ — как получить до 130 тыс. грн на бизнес

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине семьям с детьми, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), предусмотрено право на гранты до 150 тыс. гривен. Помощь предоставит переселенцам двух областей швейцарская организация.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кому предоставят гранты

По данным Минреинтеграции, финпомощь в сумме 130 тыс. гривен предоставит швейцарская независимая организация Helvetas Swiss Intercooperation жителям Днепровщины и Харьковщины.

Предпочтение будут предоставлять гражданам, которые потеряли источники доходов, получили статус ВПЛ и имеют финансовую уязвимость.

На какой бизнес можно получить помощь

Средства организация предоставит на конкретные сферы, а именно:

строительные и ремонтные работы;

автомобильный сервис;

сферу красоты;

груминг и ветеринарные услуги;

кафе и рестораны;

швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;

креативную сферу;

digital-направления;

плодоовощеводство;

розничную торговлю и торговлю в интернете.

При этом деньги разрешается потратить на:

закупку материалов или оборудование;

расчет за услуги;

ремонт и аренду помещений для ведения бизнеса;

компенсацию на обучение заинтересованных лиц;

компенсацию за зарплаты наемного персонала.

Подавать заявки можно по ссылке до 17 сентября 2023 года.

Больше о помощи

Напомним, для представителей бизнеса в Украине заработала национальная программа "Власне". Участие в ней могут принять предприятия малого и среднего сектора. Они сразятся за 100 тыс. грн и главный приз. Подробности программы по ссылке. Если есть дополнительные вопросы, то их можно посылать по ссылке.

Также мы писали, что в Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых по уважительным причинам среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.