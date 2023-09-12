Гранты для ВПЛ — как получить до 130 тыс. грн на бизнес

Гранты для переселенцев: кто и как может получить до 130 тыс. грн
В Украине семьям с детьми, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), предусмотрено право на гранты до 150 тыс. гривен. Помощь предоставит переселенцам двух областей швейцарская организация.
Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кому предоставят гранты
По данным Минреинтеграции, финпомощь в сумме 130 тыс. гривен предоставит швейцарская независимая организация Helvetas Swiss Intercooperation жителям Днепровщины и Харьковщины.
Предпочтение будут предоставлять гражданам, которые потеряли источники доходов, получили статус ВПЛ и имеют финансовую уязвимость.
На какой бизнес можно получить помощь
Средства организация предоставит на конкретные сферы, а именно:
- строительные и ремонтные работы;
- автомобильный сервис;
- сферу красоты;
- груминг и ветеринарные услуги;
- кафе и рестораны;
- швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;
- креативную сферу;
- digital-направления;
- плодоовощеводство;
- розничную торговлю и торговлю в интернете.
При этом деньги разрешается потратить на:
- закупку материалов или оборудование;
- расчет за услуги;
- ремонт и аренду помещений для ведения бизнеса;
- компенсацию на обучение заинтересованных лиц;
- компенсацию за зарплаты наемного персонала.
Подавать заявки можно по ссылке до 17 сентября 2023 года.
Больше о помощи
Напомним, для представителей бизнеса в Украине заработала национальная программа "Власне". Участие в ней могут принять предприятия малого и среднего сектора. Они сразятся за 100 тыс. грн и главный приз. Подробности программы по ссылке. Если есть дополнительные вопросы, то их можно посылать по ссылке.
Также мы писали, что в Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых по уважительным причинам среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.