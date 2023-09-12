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Гранты для переселенцев: кто и как может получить до 130 тыс. грн

12 сентября 2023 07:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Гранты для ВПЛ — как получить до 130 тыс. грн на бизнес
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине семьям с детьми, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), предусмотрено право на гранты до 150 тыс. гривен. Помощь предоставит переселенцам двух областей швейцарская организация.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кому предоставят гранты

По данным Минреинтеграции, финпомощь в сумме 130 тыс. гривен предоставит швейцарская независимая организация Helvetas Swiss Intercooperation жителям Днепровщины и Харьковщины.

Предпочтение будут предоставлять гражданам, которые потеряли источники доходов, получили статус ВПЛ и имеют финансовую уязвимость.

На какой бизнес можно получить помощь

Средства организация предоставит на конкретные сферы, а именно:

  • строительные и ремонтные работы;
  • автомобильный сервис;
  • сферу красоты;
  • груминг и ветеринарные услуги;
  • кафе и рестораны;
  • швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;
  • креативную сферу;
  • digital-направления;
  • плодоовощеводство;
  • розничную торговлю и торговлю в интернете.

При этом деньги разрешается потратить на:

  • закупку материалов или оборудование;
  • расчет за услуги;
  • ремонт и аренду помещений для ведения бизнеса;
  • компенсацию на обучение заинтересованных лиц;
  • компенсацию за зарплаты наемного персонала.

Подавать заявки можно по ссылке до 17 сентября 2023 года.

Больше о помощи

Напомним, для представителей бизнеса в Украине заработала национальная программа "Власне". Участие в ней могут принять предприятия малого и среднего сектора. Они сразятся за 100 тыс. грн и главный приз. Подробности программы по ссылке. Если есть дополнительные вопросы, то их можно посылать по ссылке.

Также мы писали, что в Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых по уважительным причинам среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.

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