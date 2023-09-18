ВПЛ в Украине — получат ли помощь беженцы, которые вернутся из-за границы

Помощь ВПО: будут ли иметь право на выплаты украинцы, вернувшиеся из-за границы
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, будут ли иметь право на "выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)" граждане, которые вернутся из-за границы. По новым правилам, переселенцам, выехавшим за пределы страны, помощь больше не выплачивают.
Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время телемарафона.
Выплаты ВПЛ беженцам
По словам главы ведомства, гражданам Украины, которые вернутся из-за границы, восстановят право на выплаты для ВПЛ, однако не сразу, а только через 15-30 дней.
По результатам последнего совещания, решили готовить изменения к постановлению №709, где предусмотрят срок, после которого гражданам будут возобновлены денежные выплаты.
"Сейчас этот вопрос обсуждается, но сразу скажу, мы обсуждаем вопрос 15-30 дней, это тот срок, после которого людям возобновят выплаты, если человек вернулся жить", — рассказала Верещук.
Кроме того, будет еще одно направление. В качестве примера, люди, которые выехали из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу, а теперь вернулись. Таким образом, это будет стимулировать граждан возвращаться, ведь здесь могут рассчитывать на государственную помощь.
Соответствующие изменения в правительственном постановлении планируют принять до конца текущего месяца.
Средства на поддержку переселенцев
В 2023 году расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) планируют дополнительно увеличить на 16,5 миллиарда гривен. Законопроект, где такие намерения прописаны, в ближайшее время рассмотрит парламент.
С начала войны государственная помощь для переселенцев такова:
- 2 тысячи гривен — на взрослого человека в месяц;
- 3 тысячи гривен — на ребенка или лицо с инвалидностью;
- помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- помощь по госпрограмме "Прихисток".
Больше о помощи
Напомним, украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.
Также мы писали, что с 1 августа 2023 г. стартовали усиленные проверки внутренне перемещенных лиц. В итоге десятки тысяч человек потеряли выплаты.