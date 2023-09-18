ВПЛ в Украине — получат ли помощь беженцы, которые вернутся из-за границы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, будут ли иметь право на "выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)" граждане, которые вернутся из-за границы. По новым правилам, переселенцам, выехавшим за пределы страны, помощь больше не выплачивают.

Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время телемарафона.

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По словам главы ведомства, гражданам Украины, которые вернутся из-за границы, восстановят право на выплаты для ВПЛ, однако не сразу, а только через 15-30 дней.

По результатам последнего совещания, решили готовить изменения к постановлению №709, где предусмотрят срок, после которого гражданам будут возобновлены денежные выплаты.

"Сейчас этот вопрос обсуждается, но сразу скажу, мы обсуждаем вопрос 15-30 дней, это тот срок, после которого людям возобновят выплаты, если человек вернулся жить", — рассказала Верещук.

Кроме того, будет еще одно направление. В качестве примера, люди, которые выехали из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу, а теперь вернулись. Таким образом, это будет стимулировать граждан возвращаться, ведь здесь могут рассчитывать на государственную помощь.

Соответствующие изменения в правительственном постановлении планируют принять до конца текущего месяца.

Средства на поддержку переселенцев

В 2023 году расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) планируют дополнительно увеличить на 16,5 миллиарда гривен. Законопроект, где такие намерения прописаны, в ближайшее время рассмотрит парламент.

С начала войны государственная помощь для переселенцев такова:

2 тысячи гривен — на взрослого человека в месяц;

3 тысячи гривен — на ребенка или лицо с инвалидностью;

помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг;

помощь по госпрограмме "Прихисток".

Больше о помощи

Напомним, украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.

Также мы писали, что с 1 августа 2023 г. стартовали усиленные проверки внутренне перемещенных лиц. В итоге десятки тысяч человек потеряли выплаты.