Новая помощь для ВПЛ: кто из украинцев сможет получить деньги
Внутренне перемещенные лица получают помощь не только от Украины, но и от международных организаций и благотворительных фондов. Переселенцам также могут выплатить компенсацию за жилье.
Об этом сообщает БФ "Право на защиту".
Помощь для ВПЛ
Специальные выплаты доступны для переселенцев, которые переехали на территории Киевской, Кировоградской и Черкасской областей. Помощь оказывает благотворительный фонд "Право на защиту" вместе с ООН.
Участие в программе могут принять лица, которые:
- хотят переехать ближе к месту работы, заведения обучения детей;
- находятся под угрозой потери жилья в котором сейчас проживают;
- проживают в местах компактного проживания, которые могут быть расформированы.
Денежная помощь равна сумме арендной платы за полгода проживания. В благотворительном фонде рассказали, что выплаты должны поддержать переселенцев и лучше адаптировать их к новому местонахождению.
Для получения помощи следует подать документы в органы социальной защиты. Для оформления требуется:
- написать заявление;
- добавить удостоверение личности и справку ВПЛ.
ВПЛ также имеют право на денежную помощь от государства:
- 2 000 гривен — взрослые лица;
- 3 000 гривен — лица с инвалидностью, дети до 18 лет.
Напомним, в Украине в сентябре 2023 года изменился порядок назначения и продления выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь некоторые категории переселенцев могут лишиться права на выплаты.
Также мы писали, что в Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.
Добавим, в Украине продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым государство оказывает материальную финансовую помощь. Эксперты дали советы, как переселенцам не потерять выплату.