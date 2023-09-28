Новая помощь для ВПЛ: кто из украинцев сможет получить деньги

Украинские переселенцы. Фото: minfin.com.ua

Внутренне перемещенные лица получают помощь не только от Украины, но и от международных организаций и благотворительных фондов. Переселенцам также могут выплатить компенсацию за жилье.

Об этом сообщает БФ "Право на защиту".

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Помощь для ВПЛ

Специальные выплаты доступны для переселенцев, которые переехали на территории Киевской, Кировоградской и Черкасской областей. Помощь оказывает благотворительный фонд "Право на защиту" вместе с ООН.

Участие в программе могут принять лица, которые:

хотят переехать ближе к месту работы, заведения обучения детей;

находятся под угрозой потери жилья в котором сейчас проживают;

проживают в местах компактного проживания, которые могут быть расформированы.

Денежная помощь равна сумме арендной платы за полгода проживания. В благотворительном фонде рассказали, что выплаты должны поддержать переселенцев и лучше адаптировать их к новому местонахождению.

Для получения помощи следует подать документы в органы социальной защиты. Для оформления требуется:

написать заявление;

добавить удостоверение личности и справку ВПЛ.

ВПЛ также имеют право на денежную помощь от государства:

2 000 гривен — взрослые лица;

3 000 гривен — лица с инвалидностью, дети до 18 лет.

Напомним, в Украине в сентябре 2023 года изменился порядок назначения и продления выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь некоторые категории переселенцев могут лишиться права на выплаты.

Также мы писали, что в Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.

Добавим, в Украине продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым государство оказывает материальную финансовую помощь. Эксперты дали советы, как переселенцам не потерять выплату.