Помощь от ООН — как и кто может получить выплаты на аренду

Гривневые купюры. Фото: google.com

Украинские переселенцы могут оформить финансовую помощь на аренду жилья. О новых целевых выплатах объявил Благотворительный фонд "Право на защиту" при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом говорится в публикации организации в соцсети Facebook.

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Как отмечается, целевую помощь будут оказывать для компенсации финансовых затрат на аренду жилья в течение полугода для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в следующих регионах:

Киевская область;

Черкасская область;

Кировоградская область.

Однако право на выплаты имеют семьи переселенцев, еще ни разу не получавшие финансовую международную помощь. Речь идет о гражданах, переместившихся после 24 февраля прошлого года.

Среди критериев получения выплаты:

нужно проживать в местах компактного поселения;

готовность переехать в арендуемое жилье с последующим проживанием после завершения периода выплат;

проживание в местах компактного поселения, которое впоследствии расформируют;

риск выселения или утраты съемного жилья;

наличие одного из критериев уязвимости.

К критериям уязвимости относятся:

если семья с только одним отцом и детьми или лицами старше 55 лет;

если семья во главе с одиноким человеком старше 55 лет, имеющим одного и более детей;

если семья имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Подать заявку дистанционно невозможно, нужно обратиться в пункты сбора:

Киев и Черкассы действуют мобильные группы. Подробности можно узнать по номеру: 0 800 750 104;

Кропивницкий — улица Пашутинская, 31-а, офис вблизи ЦПАУ.

Среди документов требуется наличие:

паспорта или ID-карты, данные о месте и дате рождения, адрес регистрации;

ИНН;

регистрационного номера ВПЛ;

свидетельства о рождении ребенка;

справки, удостоверяющей категорию уязвимости;

обязательство использовать финансовую помощь по целевому назначению.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине уязвимые категории граждан получат гораздо большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.

Также мы писали, что в Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.