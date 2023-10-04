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Новые выплаты от ООН: как и кто может получить пособие на аренду жилья

4 октября 2023 13:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от ООН — как и кто может получить выплаты на аренду
Гривневые купюры. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские переселенцы могут оформить финансовую помощь на аренду жилья. О новых целевых выплатах объявил Благотворительный фонд "Право на защиту" при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом говорится в публикации организации в соцсети Facebook.

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Кто и как может оформить помощь на аренду

Как отмечается, целевую помощь будут оказывать для компенсации финансовых затрат на аренду жилья в течение полугода для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в следующих регионах:

  • Киевская область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область.

Однако право на выплаты имеют семьи переселенцев, еще ни разу не получавшие финансовую международную помощь. Речь идет о гражданах, переместившихся после 24 февраля прошлого года.

Среди критериев получения выплаты:

  • нужно проживать в местах компактного поселения;
  • готовность переехать в арендуемое жилье с последующим проживанием после завершения периода выплат;
  • проживание в местах компактного поселения, которое впоследствии расформируют;
  • риск выселения или утраты съемного жилья;
  • наличие одного из критериев уязвимости.

К критериям уязвимости относятся:

  • если семья с только одним отцом и детьми или лицами старше 55 лет;
  • если семья во главе с одиноким человеком старше 55 лет, имеющим одного и более детей;
  • если семья имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Подать заявку дистанционно невозможно, нужно обратиться в пункты сбора:

  • Киев и Черкассы действуют мобильные группы. Подробности можно узнать по номеру: 0 800 750 104;
  • Кропивницкий — улица Пашутинская, 31-а, офис вблизи ЦПАУ.

Среди документов требуется наличие:

  • паспорта или ID-карты, данные о месте и дате рождения, адрес регистрации;
  • ИНН;
  • регистрационного номера ВПЛ;
  • свидетельства о рождении ребенка;
  • справки, удостоверяющей категорию уязвимости;
  • обязательство использовать финансовую помощь по целевому назначению.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине уязвимые категории граждан получат гораздо большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.

Также мы писали, что в Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.

 

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