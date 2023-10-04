Помощь от ООН — как и кто может получить выплаты на аренду

Новые выплаты от ООН: как и кто может получить пособие на аренду жилья
Украинские переселенцы могут оформить финансовую помощь на аренду жилья. О новых целевых выплатах объявил Благотворительный фонд "Право на защиту" при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Об этом говорится в публикации организации в соцсети Facebook.
Кто и как может оформить помощь на аренду
Как отмечается, целевую помощь будут оказывать для компенсации финансовых затрат на аренду жилья в течение полугода для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в следующих регионах:
- Киевская область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область.
Однако право на выплаты имеют семьи переселенцев, еще ни разу не получавшие финансовую международную помощь. Речь идет о гражданах, переместившихся после 24 февраля прошлого года.
Среди критериев получения выплаты:
- нужно проживать в местах компактного поселения;
- готовность переехать в арендуемое жилье с последующим проживанием после завершения периода выплат;
- проживание в местах компактного поселения, которое впоследствии расформируют;
- риск выселения или утраты съемного жилья;
- наличие одного из критериев уязвимости.
К критериям уязвимости относятся:
- если семья с только одним отцом и детьми или лицами старше 55 лет;
- если семья во главе с одиноким человеком старше 55 лет, имеющим одного и более детей;
- если семья имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
Подать заявку дистанционно невозможно, нужно обратиться в пункты сбора:
- Киев и Черкассы действуют мобильные группы. Подробности можно узнать по номеру: 0 800 750 104;
- Кропивницкий — улица Пашутинская, 31-а, офис вблизи ЦПАУ.
Среди документов требуется наличие:
- паспорта или ID-карты, данные о месте и дате рождения, адрес регистрации;
- ИНН;
- регистрационного номера ВПЛ;
- свидетельства о рождении ребенка;
- справки, удостоверяющей категорию уязвимости;
- обязательство использовать финансовую помощь по целевому назначению.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине уязвимые категории граждан получат гораздо большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.
Также мы писали, что в Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.