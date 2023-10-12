Переселенцам грозят штрафы – кому придется заплатить до 3,5 тыс. грн

Пустой кошелек. Фото: Unplush

В Украине на фоне военного положения и мобилизации мужчины-переселенцы должны сообщать об изменении места жительства в Территориальные центры комплектирования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Если этого не сделать, то их ждут финансовые санкции.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

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Подробнее о штрафах для переселенцев

По словам специалиста, все мужчины после переезда на новое место обязаны сразу становиться на военный учет, после чего могут обращаться в центры социальной защиты для оформления справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

"Чтобы не нарушать процедуру и потом не платить административный штраф, стоит сделать именно в такой последовательности: сначала военкомат, потом центр социальной защиты. В целом можно обратиться сначала и за справкой ВПЛ, но если вас остановят на улице для вручения повестки, то возникнет вопрос, почему вы не сообщили военкомат о новом месте жительства", — рассказала юрист.

Если гражданин проигнорирует такое требование, ему будет грозить штраф в размере от 1,6 тыс. до 3,5 тыс. гривен. Конечный размер штрафа в каждом конкретном случае будет устанавливать военком и должен трактовать соответствующую норму по своему усмотрению.

В случае если лицо призывного возраста не пойдет сразу в военкомат, а обратится только в ЦНАП за официальной справкой переселенца, ему не откажут и оформят. Однако если оно проживает в другой местности и получило повестку, то в первую очередь в военкомате ему выпишут штраф, добавила Екатерина Анищенко.

Помощь переселенцам в Украине

В прошлом году весной в начале войны правительство приняло решение о предоставлении выплат пособия на проживание внутренним переселенцам в Украине:

по 2 тыс. грн — на взрослых граждан;

по 3 тыс. грн — на детей и лиц с инвалидностью.

В июле текущего года ужесточились требования к назначению выплат ВПЛ с 1 августа и с 1 сентября. Так, выплаты теперь не продлевают гражданам, которые находятся за границей более 30 дней подряд без веских причин или вернулись в оставленное место жительства, а также отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.

Также с 1 сентября право на получение материальной помощи потеряли переселенцы, купившие жилье, транспорт или облигации на сумму более 100 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, с апреля прошлого года в рамках проекта "Прихисток" украинцам выплатили более 2,2 млрд грн компенсаций. Речь идет о людях, которые предоставляют временное жилье внутренне перемещенным лицам бесплатно.

Добавим, что в Украине в 2024 году ожидается повышение размера различных видов государственной социальной помощи. Это произойдет из-за планируемого роста прожиточного минимума, к которому привязаны разные соцвыплаты.